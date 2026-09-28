Pochi mesi alla 3 Zinnen Ski-Marathon. Corsa al pettorale avanti a pieno ritmo

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La 51.a 3 Zinnen Ski-Marathon va in scena in Val Pusteria il 9 e 10 gennaio 2027

Le iscrizioni sono aperte. Disponibili le tariffe agevolate online fino a mercoledì 30 settembre

Sabato 9 gennaio 30 o 60 km in TC, domenica 10 la Prato Piazza Mountain Challenge da 30 km

L’Italia guida l’albo d’oro con 106 vittorie complessive, le ultime di Fanton, Kuen e Patscheider

3 Zinnen Ski-Marathon, passato, presente e futuro. Un numero, il tre, che torna e si ripete: le Tre Cime Patrimonio UNESCO, che faranno da imponente cornice alla storica granfondo sugli sci stretti che attraversa i comuni della Val Pusteria (BZ) di Dobbiaco, Villabassa, Braies, San Candido e Sesto, tra la Classic Race del sabato e la Prato Piazza Mountain Challenge della domenica.

Centotré, invece, i giorni che mancano alla 51.a edizione della 3 Zinnen Ski-Marathon, in programma il prossimo anno nel weekend del 9 e 10 gennaio. Mentre il comitato organizzatore guidato da Gerti Taschler è da mesi al lavoro per curare ogni dettaglio della più antica granfondo dell’Alto Adige, le iscrizioni sono già aperte e procedono a pieno ritmo, con tanti appassionati che si sono già assicurati il proprio pettorale approfittando della speciale tariffa in vigore. La quota d'iscrizione agevolata sarà disponibile ancora per pochi giorni, fino a mercoledì 30 settembre: per chi desidera approfittarne, dunque, non c’è tempo da perdere. Il costo è di 69 euro per una singola gara e di 119 euro per entrambe, dopodiché i prezzi aumenteranno.

Dopo aver festeggiato le nozze d’oro, nel 2027 la 3 Zinnen Ski-Marathon conferma la sua formula affermata e tanto apprezzata: la giornata di sabato 9 gennaio sarà dedicata alla Classic Race, gara in tecnica classica proposta su due distanze, 60 e 30 km. Entrambi i percorsi prenderanno il via da Sesto, in Val Fiscalina, ribattezzata da Luis Trenker la “valle più bella del mondo”. Da lì i fondisti proseguiranno verso San Candido e quindi Dobbiaco, con il passaggio nella Nordic Arena che precede il bivio tra i due tracciati: la 30 km punterà direttamente verso il traguardo di Villabassa, mentre la 60 km seguirà la direzione di Cortina, fino al giro di boa che anticipa Cimabanche, per poi fare ritorno a Villabassa.

Sempre da Villabassa scatteranno, invece, i protagonisti della Prato Piazza Mountain Challenge, in programma domenica 10 gennaio. La prova in tecnica libera si snoderà lungo uno degli scenari più spettacolari del territorio: 30 km di rara bellezza che porteranno fondisti di tutto il mondo ai 2.031 metri di Prato Piazza, nel cuore del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies.

Il tre torna protagonista anche nell’ambito dei successi degli atleti italiani nella scorsa edizione: Paolo Fanton e Julia Kuen nella Prato Piazza Mountain Challenge e Michaela Patscheider, insieme al francese Simon Vuillet, nella Classic Race. Trionfi che hanno ulteriormente arricchito il palmarès tricolore, salito a quota 106 vittorie complessive nei 50 anni di storia della competizione, consolidando il primato davanti a Germania (28) e Austria (15).

Fondisti e appassionati da ogni angolo del mondo si preparano a una nuova stagione di grandi appuntamenti, e la 3 Zinnen Ski-Marathon ne sarà ancora una volta grande protagonista, pronta ad accendere la passione per gli sci stretti nel cuore dell'Alto Adige.

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