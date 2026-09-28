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Elezioni suppletive a Reggio Calabria: Fabio Roscioli di Forza Italia vince il seggio alla Camera

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Elezioni suppletive a Reggio Calabria: Fabio Roscioli di Forza Italia vince il seggio alla Camera
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Si sono concluse le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Reggio Calabria per il seggio alla Camera dei Deputati rimasto vacante dopo l'elezione a sindaco di Francesco Cannizzaro. A spuntarla è Fabio Roscioli, candidato di Forza Italia e sostenuto dall'intera coalizione di centrodestra.

I risultati dello scrutinio

Secondo i dati parziali, con circa la metà delle sezioni scrutinate, Roscioli guida con oltre il 53% dei voti. Il candidato del centrosinistra, Frank Benedetto, si attesta al 36%, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale raccoglie il 9% delle preferenze. Il vantaggio di Roscioli appare quindi solido e difficilmente colmabile nelle sezioni ancora da scrutinare.

Affluenza in linea con le suppletive

L'affluenza alle urne si è fermata al 22%, un dato in linea con le recenti elezioni suppletive che si sono tenute in Italia negli ultimi anni. Si tratta di una percentuale fisiologicamente bassa per questo tipo di consultazioni, caratterizzate da una mobilitazione ridotta rispetto alle elezioni politiche generali.

Le reazioni politiche

La vittoria di Roscioli rappresenta un ulteriore consolidamento del centrodestra in una regione chiave come la Calabria. Il seggio alla Camera era stato lasciato da Cannizzaro, che aveva scelto di dedicarsi a tempo pieno al ruolo di primo cittadino di Reggio Calabria dopo la vittoria alle amministrative. Il centrodestra mantiene così la propria presenza parlamentare nel collegio, confermando la tendenza delle ultime consultazioni.


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