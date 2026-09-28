Pirossigeno Basket, che accoglienza!

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Oltre 7mila persone hanno assistito alla presentazione del roster 2026-2027 della squadra rossoblù organizzata prima del concerto di Samurai J, all’interno del cartellone del Settembre rendese

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La serata di fine estate che non ti aspetti. O forse sì. Il cartellone del Settembre rendese mette insieme un binomio esplosivo, la presentazione della Pirossigeno Cosenza Basket e il concerto di Samurai J. E il pubblico risponde. Piazza Kennedy, accanto al centro commerciale Metropolis di Rende, registra un buon afflusso di pubblico già a un paio di ore dall’inizio ufficiale dell’evento, fissato per le 21. Arrivano presto anche i ragazzi del basket. Altezze siderali. Si arriva fino ai 2.08 di Mise Diminic.

Il vivace colore rosso delle t-shirt di ordinanza fa il resto. Difficile non notare il gruppetto! È ora di salire sul palco. Il capitano della Pirossigeno, Simone Ginefra, spia da dietro le quinte, la gente in piazza è rumorosa. Numerosa. Desiderosa di ammirare dal vivo i propri beniamini. La conduttrice Jennifer Stella entra in scena, chiama Marco Adamo, Brand Executive dei rossoblù che la affiancherà durante la presentazione. Lo spettacolo ha inizio. In passerella sfila l’asset dirigenziale, Antonio Madrigrano, Massimo Cristiano, Mafalda Meduri, quindi il direttore sportivo Fabio Lorenzi, visibilmente emozionato per il grande pubblico e la bella atmosfera.

Accenna alla cavalcata trionfale dello scorso anno, il diesse, si dice soddisfatto del roster che ha costruito per questo debutto in serie C nazionale. Con lui c’è Alessandro, figlio d’arte, un classe 2016 che se la cava già benone con la palla a spicchi. Rappresenta il futuro della Pirossigeno insieme agli oltre 140 ragazzi che quest’anno si sono avvicinati alla società del presidente Eugenio Piro, delle più disparate categorie, dal minibasket all’Under 19.

Riflettori sul vicepresidente Gaetano Piro, che dopo un doveroso saluto al direttore generale Claudio Carofiglio, assente per motivi di lavoro, augura un buon campionato ai suoi ragazzi. E si arriva al momento clou. Chiamati a gran voce, salgono a uno a uno sul palco, i protagonisti della serata, i giocatori della Pirossigeno Cosenza Basket.

Il coach, Sergio Carolillo, il secondo Manu Gallo, il preparatore fisico, Giulio Gallo. Il pubblico accompagna con applausi scroscianti l’ingresso in palcoscenico. È davvero una bella festa. Ma è già tempo di titoli di coda.

E sono tutti appannaggio del vicepresidente Gaetano Piro che dà l’arrivederci a domenica prossima, 4 ottobre, quando al PalaPirossigeno ci sarà l’esordio casalingo dei Lupi. Palla a due alle ore 18. Ingresso gratuito.

L’ultimo assordante saluto del pubblico suona come una promessa. Ci saremo! Rimane giusto il tempo per il canonico selfie di chiusura. Eppoi, tocca a Samurai J…

Il roster 2026-2027 della Pirossigeno

Alessandro Carofiglio veste la maglia numero 00, Leandro Capparelli la 57, Lorenzo Cerchiaro la 9, Alessandro De Grazia la 67 e Miše Diminić la 19. Vincenzo Festinese indossa la 18, Simone Ginefra la 10, Pietro Guido la 22, Francesco Lonetti la 4 e Sergio Madrigrano la 21. Riccardo Meduri porta la 30, Andrea Montemurro la 13, Giovanni Rubino la 8, Denys Shvets la 34 e Georgi Sirakov la 11.