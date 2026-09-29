Turchia Italia 1-4, Mancini riparte dal gruppo e dai giovani. gli Highlights
Gli azzurri reagiscono alla sconfitta con il Belgio e conquistano i primi tre punti in Nations League. Kayode segna all’esordio, mentre il commissario tecnico valorizza la risposta del gruppo e dei nuovi arrivati
L’Italia di Roberto Mancini torna a vincere con un netto 4-1 in casa della Turchia. A Bursa, gli azzurri prendono il controllo della gara già nel primo tempo e segnano con quattro giocatori diversi: Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito.
Dopo il difficile esordio contro il Belgio, la vittoria offre al commissario tecnico una prima risposta sul campo. Nel dopo partita, Mancini sottolinea il contributo dell’intero gruppo e la buona prova degli esordienti.
Tre gol prima dell’intervallo
L’Italia affronta la gara con intensità e passa in vantaggio al 9’ con Alessandro Bastoni. Al 22’ Davide Frattesi trova il raddoppio, poi Michael Kayode firma il 3-0 alla sua prima presenza in Nazionale.
Il vantaggio costruito nel primo tempo permette agli azzurri di gestire la ripresa. La Turchia prova a riaprire la partita con il gol di Yilmaz, ma la reazione italiana è immediata: Pio Esposito segna la quarta rete e spegne le speranze di rimonta dei padroni di casa.
Il valore della risposta azzurra
Il successo contro la Turchia arriva pochi giorni dopo lo 0-2 con il Belgio. Il cambiamento più evidente è nell’approccio: l’Italia pressa, crea occasioni e sfrutta gli spazi con maggiore continuità. Anche la distribuzione dei gol tra difesa, centrocampo e attacco racconta una prestazione collettiva.
Per Mancini è un segnale utile nel percorso di costruzione della nuova Nazionale. Kayode, in particolare, ripaga la fiducia ricevuta con un gol all’esordio. Una sola partita non basta a definire gli equilibri della squadra, ma a Bursa i giovani hanno mostrato di poter contribuire subito.
La Francia sarà il prossimo esame
Con i primi tre punti conquistati in Nations League, l’Italia può preparare la trasferta contro la Francia del 2 ottobre con maggiore fiducia. La prossima sfida dirà se l’intensità e la qualità mostrate nel primo tempo contro la Turchia potranno diventare una caratteristica stabile della squadra di Mancini.
Cliccca QUI per il video integrale - Turchia-Italia, le parole di Roberto Mancini a Sky Sport | Nations League
Turchia - Italia 1-4: gli Highlights | UEFA Nations League 2026/27
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.