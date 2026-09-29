Meteo Italia, l’anticiclone accompagna l’inizio di ottobre: sole e temperature fino a 29 gradi

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Settimana in prevalenza stabile, con pomeriggi miti e mattine più fresche. Da giovedì aumentano le nubi su alcune regioni, mentre un possibile cambiamento resta da valutare per la prossima settimana

L’alta pressione continua a interessare l’Italia e favorisce giornate generalmente soleggiate. Tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, le temperature massime potranno raggiungere i 27-29°C nelle zone più calde del Centro. Al mattino, invece, l’aria sarà più fresca: la differenza tra minime e massime sarà uno degli aspetti più evidenti di questa fase.

Il quadro rimarrà prevalentemente stabile fino a mercoledì 30 settembre. Da giovedì 1° ottobre è previsto un aumento della nuvolosità, soprattutto al Nordovest, lungo il versante tirrenico e sulle isole maggiori. Le occasioni di pioggia resteranno comunque localizzate.

Meteo martedì 29 settembre: prevale il sole

Al Nord la giornata sarà asciutta e in gran parte soleggiata. Qualche nube più consistente interesserà le Alpi occidentali e il Cuneese, con tendenza a una lieve attenuazione nel pomeriggio. Le massime si collocheranno generalmente tra 24 e 26°C.

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Al Centro e in Sardegna il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulla costa toscana potranno comparire alcune nubi al mattino, prima di un pomeriggio ampiamente soleggiato. Le temperature passeranno dai 23-24°C attesi ad Ancona, Pescara e Campobasso ai 28-29°C di Roma e Firenze.

Al Sud e in Sicilia il sole dominerà su molte aree. Nelle ore pomeridiane saranno possibili addensamenti sui rilievi e tra Reggino, Ragusano e Siracusano, con brevi piovaschi isolati. Le massime varieranno indicativamente dai 21°C di Potenza ai 26-27°C di Napoli e Palermo.

Mercoledì 30 settembre ancora stabile, con qualche nube in più

L’anticiclone manterrà condizioni di tempo prevalentemente buono anche mercoledì. Al Nord il cielo potrà essere più nuvoloso sul settore occidentale e sulle Alpi, mentre sul Nordest prevarranno le schiarite. Le massime saranno ancora intorno ai 24-26°C.

Al Centro continuerà il tempo soleggiato, con punte di 27-29°C tra Roma e Firenze. In Sardegna la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare, senza precipitazioni significative. Al Sud e in Sicilia il cielo resterà per lo più sereno o poco nuvoloso; qualche piovasco rapido sarà possibile nella Sicilia sudorientale.

Da giovedì 1° ottobre aumentano le nubi

Il graduale afflusso di correnti più umide renderà il cielo meno limpido su parte del Paese. Le nubi interesseranno soprattutto il Nordovest, il versante tirrenico, la Sardegna e la Sicilia. Deboli precipitazioni potranno raggiungere i settori alpini occidentali di confine; qualche fenomeno isolato non è escluso tra Ragusano e Siracusano.

L’aumento della nuvolosità non indica, per ora, un peggioramento diffuso: l’alta pressione continuerà a limitare gli effetti delle perturbazioni vicine all’Italia.

Temperature sopra la media e tendenza per il weekend

La persistenza di aria mite manterrà le temperature sopra i valori abituali del periodo, in particolare al Centro-Nord. Nelle aree più calde del versante tirrenico lo scarto potrà arrivare a 5-6°C, mentre altrove sarà generalmente più contenuto. Le mattine resteranno sensibilmente più fresche dei pomeriggi.

Per il fine settimana del 3 e 4 ottobre la tendenza indica ancora tempo stabile su gran parte dell’Italia, con più nubi e possibili rovesci pomeridiani sulle Alpi, specie domenica. Un cambiamento più marcato viene ipotizzato tra il 5 e il 7 ottobre, ma la distanza temporale richiede prudenza: distribuzione e intensità delle eventuali piogge andranno verificate con i prossimi aggiornamenti.