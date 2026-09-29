Carburanti, tetto ai prezzi nelle stazioni Enilive: code per benzina e diesel

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Carburanti, Eni fissa un prezzo massimo per benzina e diesel: code ai distributori

Benzina self fino a 1,99 euro al litro e gasolio fino a 2,19 euro per 30 giorni. A Roma cresce l’afflusso alle pompe, mentre in alcuni impianti il carburante è terminato.

Dal 28 settembre, nelle stazioni Enilive è in vigore un tetto al prezzo dei carburanti: in modalità self service la benzina non può superare 1,99 euro al litro e il gasolio 2,19 euro al litro. La misura ha una durata iniziale di 30 giorni e potrebbe essere prorogata in base all’andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Si tratta di un prezzo massimo, quindi il costo indicato alla pompa può anche essere inferiore. Ansa.it

A Roma aumentano le auto in fila per il pieno

La novità ha richiamato automobilisti fin dalle prime ore della giornata. A Roma il traffico presso diversi distributori Eni è cresciuto e si sono formate code; in alcuni impianti lungo la Tiburtina e la Casilina, nei pressi del Grande Raccordo Anulare, sono comparsi cartelli che segnalano l’esaurimento del carburante.

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Per chi guida un’auto a benzina, il limite di 1,99 euro riporta il prezzo sotto la soglia dei due euro al litro. Prima di mettersi in fila conviene comunque controllare il prezzo esposto e la disponibilità del prodotto nel singolo impianto.

Quanto si può risparmiare su un pieno

Il risparmio dipende dal prezzo con cui si confronta il nuovo listino. Usando come riferimento una differenza di 17 centesimi al litro, un rifornimento da 50 litri costa 8,50 euro in meno. Non è dunque uno sconto fisso su ogni pieno: la differenza effettiva cambia a seconda del distributore e del prezzo precedente. Ansa.it

Possibili effetti sui prezzi degli altri distributori

L’iniziativa di Eni potrebbe spingere altri operatori a rivedere i propri listini, soprattutto nelle zone dove le stazioni di servizio sono vicine. Per ora, però, un ribasso generalizzato resta una possibilità, non una conseguenza certa: ogni compagnia stabilisce i propri prezzi e il mercato dei carburanti può cambiare rapidamente.