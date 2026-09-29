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Arrestato a Rimini dopo aver danneggiato gli anti-taccheggio e rubato vestiti

Redazione
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Arrestato a Rimini dopo aver danneggiato gli anti-taccheggio e rubato vestiti
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Un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini con l'accusa di furto aggravato. L'episodio si è verificato all'interno di un negozio di abbigliamento situato in un centro commerciale della città romagnola.

La dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato notato dal personale di vigilanza mentre tentava di asportare alcuni capi di vestiario per un valore complessivo di circa 100 euro. Per eludere i controlli, aveva prima manomesso e danneggiato le placche anti-taccheggio applicate alla merce. L'intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dal personale del negozio, ha permesso di bloccarlo prima che potesse fuggire.

Il recupero della refurtiva

L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell'attività commerciale. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza

L'episodio riporta l'attenzione sui sistemi di sicurezza adottati dai negozi e sulla prontezza delle forze dell'ordine nel contrastare i furti. Nonostante il valore esiguo della merce, il danneggiamento dei dispositivi anti-taccheggio ha configurato l'aggravante, rendendo il gesto perseguibile penalmente. Le indagini sono ora nelle mani della magistratura, che valuterà la posizione dell'arrestato.


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arresto rimini furto aggravato anti-taccheggio danneggiati carabinieri centro commerciale cronaca abbigliamento senza fissa dimora

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