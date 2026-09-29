San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato festeggia il suo patrono a Milano

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Il 29 settembre è una data speciale per la Polizia di Stato, che celebra il suo patrono, San Michele Arcangelo. Le celebrazioni di quest'anno si tengono a Milano, con la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. La giornata si apre con una solenne celebrazione eucaristica nel Duomo di Milano, officiata dall'arcivescovo Mario Delpini, insieme ai cappellani della Polizia don Luigi Trapelli e don Gianluca Bernardini. Ad accompagnare la liturgia, un gruppo strumentale della Banda musicale della Polizia di Stato.

Mezzi storici in piazza del Duomo

Per l'occasione, in piazza del Duomo vengono esposti otto mezzi storici della Polizia, testimonianza dell'evoluzione del corpo e del legame con il territorio. Tra i veicoli in mostra, spiccano l'Alfa Romeo 1900 TI nera blindata, l'Alfa Romeo Matta amaranto, la Jeep Willis amaranto, l'Alfa Romeo Alfetta 1800 con colori d'istituto, l'Alfa Romeo Alfasud 1300 con colori d'istituto, la Fiat 1300 berlina grigioverde, l'Alfa Romeo Giulia super 1600 biscione grigioverde e un'altra Alfa Romeo 1900 TI nera. Un'opportunità per i cittadini di ammirare da vicino questi gioielli di storia e di tecnica.

La storia del patrono

San Michele Arcangelo è stato proclamato ufficialmente patrono della Polizia di Stato da Pio XII il 29 settembre 1949, con una bolla papale. Per l'occasione, la bolla è esposta all'interno del Duomo accanto a una statua dedicata al Santo. La scelta dell'Arcangelo non è casuale: nei testi sacri, Michele è descritto come il comandante delle schiere celesti che combatte il male e l'ingiustizia, incarnando i valori di coraggio, integrità e difesa della legalità che contraddistinguono l'operato dei poliziotti.

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Il significato della bilancia e della spada

Nell'Antico Testamento, il profeta Daniele lo definisce "il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo". Questo ruolo di custode e protettore richiama la missione della Polizia di Stato, riassunta nel motto "esserci sempre" al servizio dei cittadini, soprattutto dei più deboli. Oltre alla spada e alla lancia, l'iconografia tradizionale associa a San Michele una bilancia (la psicostasia), simbolo del giudizio e della giustizia. Secondo la tradizione, l'Arcangelo pesa le anime nel giorno del giudizio, valutando il bene e il male. La bilancia rappresenta l'equilibrio e l'equità, valori che guidano l'azione quotidiana delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, chiamati ad applicare la legge con rettitudine e senso del dovere.