Tennistavolo Norbello Femminile: esordio agrodolce in Serie A2 e marcia trionfale in Serie B

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Se nel resto del mondo la diplomazia si arena tra confini e diffidenze, al Tennistavolo Norbello bastano un tavolo blu, due racchette e una rete tesa per dimostrare il contrario. Dal 1998 a oggi, la storia di questo club radicato nel cuore del Guilcer si è sviluppata lungo una direttrice internazionale unica nel suo genere. La dirigenza ha saputo tessere negli anni un’architettura di relazioni che dal 2009 fa convergere nel centro della Sardegna atleti e tecnici da ogni latitudine: Europa, Sud America, Africa ed Asia. Una babele di lingue e culture che altrove fatica a dialogare, ma che qui trova una sintesi perfetta nello sport, trasformando un piccolo borgo dell'interno dell'Isola in un punto di riferimento stimato dal movimento pongistico.

Sulle panchine del club, i volti nuovi e i rientri di questa stagione di A2 e B femminile uniscono la Campania di coach Davide Guidone e di Maria Ciaramella, l'Umbria di Irene Moretti, il Veneto di Giorgia Filippi e la Sicilia di Marina Conciauro. Quella del Tennistavolo Norbello non è solo una storia sarda, ma un progetto di accoglienza che aggrega territori distanti sotto un'unica identità sportiva.

Il primo turno dei campionati femminili ha messo a referto risposte importanti, oscillando tra le accese sfide della penisola e i verdetti arrivati in Sardegna.

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Campionato Serie A2 Femminile – Girone “C” – Squadra “Blu”





Primo concentramento Domenica 27 settembre 2026 Ore 10:30 – 13:30





Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi - Via Puccini 4/E, Castel Goffredo (MN)





Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello “Blu” 2 4 Tennistavolo Norbello “Blu” Altavista TT Marco Polo Brescia 2 4





LA SQUADRA "BLU" ESPUGNA CASTEL GOFFREDO PRIMA DI PAGARE IL DAZIO AL MARCO POLO





A Castel Goffredo, la linea verde della squadra "Blu" ha affrontato il girone C con l'approccio ideale, imponendosi per 4-2 sulle padrone di casa. Nonostante il passo falso iniziale di Irene Moretti contro Cecilia Cicuttini, Sofia Ivanova raddrizza la barra del timone superando Sofia Mescieri con un netto triplo parziale. Aurora Cicuttini ha rimesso in avanti le lombarde piegando Giorgia Filippi, ma la reazione ospite è stata immediata: ancora Ivanova e un sussulto di Moretti hanno firmato il controsorpasso, prima che la diciottenne Filippi chiudesse i conti sul 3-1 nel secondo incrocio con Mescieri.

A fine concentramento, la capitana Gohar Atoyan ha ammesso che il gruppo ha dato tutto l'immaginabile, tracciando un bilancio positivo sul piano dell'attitudine: “Sofia è stata spettacolare nel primo incontro e Irene ha confermato la sua solidità tecnica. Giorgia è nuova ma sta acquisendo sicurezza partita dopo partita; il suo processo di integrazione procede nel migliore dei modi.” Un'intesa cementata anche dal supporto ravvicinato del Presidente societario Simone Carrucciu: “La sua presenza costante al nostro fianco in trasferta è un punto di riferimento fondamentale, una sorta di affettuosa 'mascotte' che dà una carica incredibile a tutte.”

Al pomeriggio, contro la temibile formazione dell'Altavista TT Marco Polo, le fatiche del mattino si sono fatte sentire, traducendosi in un 4-2 per le lombarde. Irene Moretti ha aperto le danze con un netto successo per 3-0 su Sonia Mor, ma la reazione del Marco Polo è arrivata con Wang Xuelan, capace di superare Giorgia Filippi per 3-0, e con Anita Petkova, che ha piegato Sofia Ivanova con un identico 3-0. Sotto 2-1 nel computo delle partite, il Norbello ha provato a scuotere l'incontro con una durissima battaglia firmata da Moretti contro la Wang, risolta dalla giocatrice cinese 3-0. Sofia Ivanova ha tenuto in vita le speranze gialloblù liquidando Sonia Mor con un perentorio 3-0, ma nel sesto e decisivo match la Petkova non ha concesso sconti alla subentrata Gohar Atoyan, chiudendo l'incontro sul 3-0 nonostante un secondo parziale tiratissimo perso ai vantaggi dalla capitana. L’italo armena riconosce il valore delle avversarie, individuando nella Petkova un ostacolo insormontabile per la stanchezza del pomeriggio: “Ho provato personalmente a entrare in campo per spezzare il suo ritmo di gioco e strappare un punto utile, ma non è bastato.”





GIORGIA FILIPPI: DIECI ANNI DI PASSIONE PONGISTICA E UN ESORDIO DI CARATTERE ALLA CORTE DEL NORBELLO





La prima stagionale ha sancito la presentazione ufficiale di Giorgia Filippi, classe 2008, studentessa al quinto anno del liceo economico sociale a Verona. Giorgia calca i campi da circa un decennio, avendo iniziato a sette anni grazie a una radicata abitudine familiare: “Ho preso questa passione grazie a mia madre Francesca Avesani, che gioca da trent'anni e vanta una bellissima carriera in nazionale”.

Una striscia azzurra ereditata precocemente dalla stessa Giorgia, tesserata con altri club fino al 2023, prima del passaggio al Marco Polo sotto la guida di Wang Xuelan e Gekie Zhang. Nel suo palmarès recente spiccano i tre podi agli ultimi campionati italiani nel singolo, nel doppio con Cecilia Cicuttini e nella gara a squadre, senza dimenticare lo storico passaggio in C1 ottenuto con i compagni Nicola Paro e Filippo Bruni.

L'impatto con la nuova realtà sarda è stato un esame emotivo notevole, come racconta la giocatrice senza nascondere i timori della vigilia: “Ho sentito una fortissima tensione interiore, causata interamente da me stessa perché volevo fare bella figura. Nella prima partita non sono riuscita a dare il meglio e ho giocato molto male”. Giorgia ci tiene però a esaltare l'accoglienza ricevuta, spiegando come Gohar, Irene e Sofia l'abbiano tranquillizzata: “Non mi hanno fatta sentire sbagliata o sotto l'obbligo di fare il punto a tutti i costi. Quando siamo arrivati sul tre a due ho giocato per vincere contro Azzurra Marinelli, mi sono sbloccata e abbiamo portato a casa l'incontro anche grazie a me”. La successiva sconfitta pomeridiana contro la sua ex allenatrice Wang Xuelan viene accettata con totale sportività, guardando già alle prossime ambizioni giovanili: “Vorrei provare a vincere dei titoli italiani in doppio misto o a squadre, pur sapendo che sarà molto difficile. Nel singolo punto al podio: quest'anno noi del 2008 siamo le più grandi della categoria Under 19 e possiamo giocarci ottime possibilità”.





Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”





Primo concentramento Domenica 27 settembre 2026 Ore 11:00 – 14:00





Sede di Gioco Palazzetto dello Sport Avenza - Via Giovan Pietro 26, Carrara (MS)





Tennistavolo Norbello “Giallo” Prato Tennistavolo Fourtech 4 2 Tennistavolo Sassari B Tennistavolo Norbello “Giallo” 4 0





LA SQUADRA "GIALLO" ESPUGNA PRATO E CEDE AL SASSARI B NEL SEGNO DEL REALISMO TECNICO





Al Palazzetto di Avenza a Carrara, la formazione "Giallo" ha bagnato l'esordio stagionale superando il Prato Tennistavolo Fourtech per 4-2 al termine di un confronto caratterizzato da incontri sul filo del rasoio. All’inizio c’è stato lo stop di Simona Ettari contro Anastasia De Costanzo, ma la capitana Marialucia Di Meo ha ristabilito l'equilibrio piegando Carolina Rossi per 3-1, dopo aver fatto suo un secondo set lunghissimo chiuso 20-18 e un quarto set terminato ai vantaggi per 23-21. Il successo di Maria Ciaramella su Sofia Bianchi (3-1) ha mantenuto il Norbello in vantaggio, prima che la stessa Rossi strappasse al quinto set il punto del temporaneo 2-2 alla Ettari. Il finale è stato a trazione gialloblù: Maria Ciaramella ha superato De Costanzo con un netto 3-0 e la Di Meo ha blindato l'intera posta in palio travolgendo la Bianchi con un triplo 11-5.

Nel pomeriggio, sempre sui tavoli di Carrara, il confronto con il Tennistavolo Sassari B si è chiuso con un rotondo 4-0 in favore delle sassaresi, un punteggio che tuttavia non rispecchia l'equilibrio complessivo dei singoli incontri. Ciaramella ha ceduto in tre set a Tatiana Garnova lottando su ogni parziale, mentre Di Meo ha impegnato severamente Valentina Roncallo, arrendendosi solo nel finale di due frazioni terminate ai vantaggi. Ettari, nonostante il dispendio energetico del mattino, ha trascinato Elena Rozanova fino al quinto set prima di cedere alla bella per 11-7. A chiudere definitivamente l'incontro a squadre è stato il secondo sigillo personale di Valentina Roncallo, abile a imporsi in tre set veloci su Maria Ciaramella (11-4, 11-2, 11-5).

Un debutto che il tecnico Davide Guidone analizza ponendo l'accento sulla lettura dei valori: “La trasferta a Carrara è sicuramente positiva perché abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale contro il Prato, una diretta concorrente in chiave classifica. Al pomeriggio lo stop era preventivabile, visto che il Sassari si è presentato schierando due giocatrici stabilmente di Serie A1 come Roncallo e la russa Garnova”. L'allenatore campano promuove l'atteggiamento generale: “Sia Ciaramella, sia la capitana Di Meo hanno offerto prestazioni di altissimo livello. Ettari ha avuto un rendimento più altalenante, ma è stata soprattutto sfortunata: cedere in due match lunghissimi, uno finito al quinto set e l'altro deciso su pochissimi dettagli, dimostra che la prestazione c'è stata. Da qui ripartiamo in palestra”.





MARIA CIARAMELLA: IL TALENTO TRICOLORE UNDER 19 AL SERVIZIO DEL PROGETTO GIALLOBLÙ





I tavoli di Carrara hanno acceso i riflettori anche su Maria Ciaramella, casertana classe 2007 ed elemento di rilievo nel panorama giovanile italiano. Maria racconta come il suo percorso sia iniziato nel 2016, all'età di nove anni, aderendo a un progetto scolastico che l'ha portata ad abbandonare la pallavolo: “Sono stata tesserata con il Tennistavolo San Nicola Caserta per circa otto anni, palestra dove tuttora mi alleno e dove sono arrivati i primi successi, come il bronzo e l'argento ai campionati italiani giovanili.” Nella scorsa stagione è arrivata la prima esperienza in A2 con l'Eureka, un passaggio che le ha permesso di lavorare con Chiara Colantoni, per lei una vera fonte di ispirazione: un'avventura culminata con la conquista del titolo italiano di doppio femminile Under 19 e con la qualificazione al torneo internazionale di Lignano Sabbiadoro.

Quest'anno per Maria si sono aperte le porte del Norbello, all'interno di un organico a forte impronta campana: “Sono felicissima di essere qui con Marialucia Di Meo, che mi ha praticamente vista crescere, e Simona Ettari, un'atleta che stimo moltissimo.” Ripercorrendo il fine settimana, la giocatrice esprime grande soddisfazione per lo spirito di gruppo messo in mostra: “Siamo state unite nel momento del bisogno, ci siamo fatte forza a vicenda e insieme abbiamo portato a casa due punti preziosi, grazie anche alla partecipazione attiva di coach Guidone. Personalmente sono riuscita a vincere due partite importanti contro De Costanzo e Bianchi, mentre ho perso con Roncallo e Garnova, atlete abituate ai massimi campionati; quindi mi ritengo molto contenta di quello che ho espresso. Da questa stagione mi aspetto sicuramente tanti risultati, sia a livello individuale sia per la squadra.”





Campionato Serie B Femminile – Girone “H”





Primo concentramento Domenica 27 settembre 2026 Ore 13:30 – 15:30





Sede di Gioco Palestra scolastica n. 2 - Corso Cossiga 6, Sassari (SS)





A.S.D. Tennistavolo Norbello "Guilcer" A.S.D. Tennistavolo Quartu 4 0 A.S.D. Tennistavolo Norbello "Guilcer" ASD Muravera TT "I Sapori d'Ogliastra" 4 0





SERIE B FEMMINILE - GIRONE H: PERCORSO NETTO E DOMINIO PER LA NORBELLO "GUILCER" A SASSARI





Sul fronte della Serie B Femminile (girone H), il debutto stagionale andato in scena alla Palestra scolastica n. 2 di Corso Cossiga a Sassari ha certificato l'impatto schiacciante della formazione del Tennistavolo Norbello Guilcer, capace di piazzare una doppia affermazione speculare tra le 13:30 e le 16:30. Nel match d'esordio contro le amiche dell'A.S.D. Tennistavolo Quartu, il foglio rosa è arrivato con un secco 4-0. A inaugurare le marcature ci ha pensato la capitana Larisa Lavrukhina, abile a disinnescare Elena Elli con un perentorio 3-0. Il raddoppio ha portato la firma di Rossana Ferciug, che ha concesso pochissimi scampoli alla ex Eleonora Trudu, superandola per 3-0. A blindare il successo ci ha pensato poi Marina Conciauro, dominante sul 3-0 contro Giulia Ibba, prima che il cerchio venisse chiuso dal secondo sigillo personale della Lavrukhina ai danni di Trudu per 3-0.

Il copione non è cambiato nel successivo turno del concentramento sassarese, dove il collettivo ha firmato un altro rotondo 4-0 contro l'ASD Muravera TT. Lavrukhina ha domato Anna Dessì per 3-0 (11-5, 11-4, 11-6), mentre Ferciug si è imposta con un identico 3-0 al termine di un terzo set terminato ai vantaggi per 13-11 contro Claudia Melis. L'assoluto controllo del rettangolo di gioco è stato ribadito dal 3-1 di Conciauro su Martina Tirrito (11-7, 8-11, 11-4, 11-3) e dal definitivo punto della staffetta siglato nuovamente da Lavrukhina su Melis con un secco 3-0 (11-3, 11-5, 11-6).

A tenere i piedi ben piantati a terra ci pensa la stessa capitana italo-russa Larisa Lavrukhina, soddisfatta ma ferma nel rifiutare facili trionfalismi: “Per il momento abbiamo dimostrato di essere più forti delle nostre avversarie e la squadra non dovrebbe incontrare ostacoli insormontabili nel girone. Abbiamo espresso una superiorità evidente, ma guai ad abbassare la guardia”. Lo sguardo della capitana è già proiettato sulle variabili che una stagione così lunga può presentare da un momento all'altro: “I fattori di rischio sono sempre dietro l'angolo, penso soprattutto a possibili innesti tardivi di giocatrici straniere o a rinforzi dell'ultimo minuto che altre squadre potrebbero schierare più avanti nel torneo. Le vere risposte e la conferma definitiva dei reali equilibri di questo campionato arriveranno nel prossimo concentramento: quello sarà il nostro vero banco di prova”.



