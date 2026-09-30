Arcea Calabria stanzia oltre 10,8 milioni per le imprese agricole e il settore vitivinicolo

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La Regione Calabria continua a sostenere il comparto agricolo e agroalimentare con nuove risorse. L'Arcea, Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, ha autorizzato pagamenti per oltre 10,8 milioni di euro, destinati agli interventi della Programmazione 2023-2027 e al settore vitivinicolo. Un intervento che mira a dare ossigeno alle imprese in una fase economica complessa.

Un sostegno concreto per gli agricoltori calabresi

«Sappiamo bene che il comparto agricolo sta attraversando una fase complessa, segnata da difficoltà che incidono quotidianamente sull'attività e sulla tenuta economica delle nostre aziende. Proprio per questo stiamo cercando di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per stare concretamente vicino agli agricoltori calabresi». È quanto dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, commentando i nuovi pagamenti autorizzati da Arcea Calabria.

Dettaglio dei fondi erogati

Con il decreto PSP n. 6 è stata liquidata la somma complessiva di 10.204.274,30 euro. Le risorse sono così ripartite:

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SRE01 – Giovani : 5.008.166,17 euro

: 5.008.166,17 euro Misura 4.1.1 – Ammodernamento delle aziende agricole : 2.739.604,74 euro

: 2.739.604,74 euro SRD07 – Investimenti pubblici : 1.817.053,26 euro

: 1.817.053,26 euro Misura 6.1.1 – Pacchetto giovani : 366.138,12 euro

: 366.138,12 euro Misura 4.1.2 – Pacchetto giovani : 203.032,53 euro

: 203.032,53 euro Misura 19.2.1 – 16.3.1 : 66.285,60 euro

: 66.285,60 euro Misura 4.3.1 – Investimenti pubblici: 3.993,88 euro

Il supporto al comparto vitivinicolo

Oltre ai fondi per la Programmazione 2023-2027, sono state destinate risorse anche al settore vitivinicolo. Con il decreto OCM Vino n. 2, sono stati erogati 621.095,53 euro a titolo di saldo per la campagna 2025/2026. Con questo pagamento, l'ammontare complessivo delle risorse distribuite nell'ambito dell'OCM Vino per la campagna 2025/2026 raggiunge 1.070.088,30 euro.

Le parole dell'assessore Gallo

«Accelerare i pagamenti e immettere risorse nel sistema – aggiunge l'esponente della Giunta Occhiuto – significa dare ossigeno alle imprese, sostenere gli investimenti e offrire maggiore fiducia a chi, nonostante le difficoltà, continua a lavorare e a investire nella nostra terra. L'agricoltura è un settore fondamentale per l'economia e l'identità della Calabria e la Regione continuerà a sostenerla con attenzione, ascolto e interventi concreti».

«L'immissione di queste risorse nel sistema produttivo regionale – conclude Gallo – conferma l'attenzione della Regione Calabria nei confronti degli agricoltori e, in particolare, dei giovani imprenditori che scelgono di investire nel settore primario. L'obiettivo resta quello di assicurare continuità e rapidità nell'erogazione dei contributi, favorendo la modernizzazione delle aziende, il rafforzamento della competitività e la crescita dell'intero comparto agroalimentare calabrese».