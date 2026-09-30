Tentata rapina in banca a Catania, il coraggio di una dipendente sventa il colpo

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CATANIA – Un altro episodio di cronaca ha scosso la città etnea. Un giovane di 26 anni, originario di Mascalucia, è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10:40 in una filiale di Intesa Sanpaolo in piazza Santa Maria di Gesù.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si è introdotto nell'istituto di credito passando da una finestra di un ufficio, con il volto travisato e un coltello in mano. Una volta all'interno, ha raggiunto una dipendente e ha pronunciato la frase "Questa è una rapina". La reazione della donna è stata immediata: ha iniziato a urlare, mettendo in fuga il malvivente, che è riuscito a dileguarsi senza portare via nulla.

L'intervento dei Carabinieri e l'inseguimento

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, che hanno avviato le indagini acquisendo le immagini della videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Poco dopo, in via Montevergine, i militari hanno individuato un giovane corrispondente alla descrizione fornita.

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Alla vista dei Carabinieri, il 26enne ha tentato di sottrarsi al controllo, innescando un inseguimento a piedi per alcune centinaia di metri. Alla fine è stato bloccato e arrestato. Ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza

L'episodio riporta l'attenzione sul tema della sicurezza nelle filiali bancarie e nei luoghi pubblici. Nonostante la prontezza della dipendente abbia evitato il peggio, resta la preoccupazione per un gesto che poteva avere conseguenze ben più gravi. Le forze dell'ordine continuano a monitorare il territorio per prevenire simili episodi.

Il giovane arrestato dovrà ora rispondere delle accuse di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità o precedenti.