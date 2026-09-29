Polvere il nuovo singolo di Chrystal In uscita il 25 Settembre disponibile su tutti i digital store.
“Polvere” è il racconto di un confronto silenzioso con le proprie ombre. Tra sensi di colpa, rabbia e fragilità nascoste, Chrystal apre la porta alle parti più oscure di sé e sceglie di guardarle negli occhi. I fantasmi del passato, le ferite mai guarite e il peso di sentirsi diverso diventano presenze reali con cui convivere ogni giorno.
In un'atmosfera sospesa tra sogno e realtà, il brano attraversa notti senza pace, pensieri soffocati e domande rimaste senza risposta, fino ad arrivare a una consapevolezza dolorosa ma necessaria: anche ciò che ci spezza continua a far parte di noi. “Polvere” non è una canzone sulla sconfitta. È la fotografia di un'anima che, pur sentendosi ridotta in mille pezzi, trova ancora la forza di respirare tra le macerie e cercare una luce nel buio.
CREDITI
Autore: Christian Antonio Cerminara
Compositore: Gianluca Nocchi
Produzione: Antonio Pungillo
BIO
Chrystal, nome d’arte di Christian Antonio Cerminara, è un giovane artista originario di Catanzaro, classe 2006, che si sta affermando come una delle voci emergenti più intense della scena urban-pop del territorio calabrese. Il suo progetto musicale nasce da un’esigenza autentica: trasformare emozioni, fragilità e vissuti personali in musica. Il nome “Chrystal” rappresenta proprio questa visione artistica: rendere i propri pensieri chiari e trasparenti, come il cristallo.
Fin dagli esordi, il suo stile si distingue per un forte approccio introspettivo, che fonde elementi rap e melodici in un linguaggio diretto e contemporaneo. Le sue influenze spaziano dal rap emotivo internazionale a quello italiano, con particolare attenzione alla dimensione narrativa e personale del testo. I suoi brani affrontano temi come la ricerca di sé, la solitudine, il rapporto con le proprie fragilità e il valore dei legami umani, con l’obiettivo di diventare Speranza per il pubblico, soprattutto tra i più giovani.
Nel corso della sua crescita artistica, Chrystal ha preso parte a eventi live e contesti locali costruendo gradualmente una propria identità e una fanbase in espansione. Nell’Autunno 2026 presenta il suo nuovo progetto discografico, “Chrystal (Solo)”, un lavoro che rappresenta un punto di svolta nel suo percorso. Il disco si configura come un viaggio interiore, caratterizzato da sonorità intense, orchestrali e da una narrazione coerente e personale.
Il tour estivo 2026 nasce come anteprima di questo progetto: un’esperienza dal vivo costruita come un racconto emotivo, accompagnato da una band e da una cura particolare per la dimensione scenica e visiva. Il suo motto, già cult fra i suoi fan è:’’Non so se sarò il N1, ma sarò Chrystal alle orecchie di qualcuno’’
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