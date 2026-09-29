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Nuoro, controlli dei Carabinieri nelle aziende agricole: sanzioni e denunce per lavoro irregolare

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Nuoro, controlli dei Carabinieri nelle aziende agricole: sanzioni e denunce per lavoro irregolare
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Proseguono con intensità i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per contrastare il lavoro sommerso e garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella giornata di oggi, i militari della stazione di Fonni, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, hanno effettuato una serie di ispezioni in alcune aziende agricole e zootecniche del territorio.

Le verifiche, focalizzate sul comparto agricolo e dell'allevamento, hanno interessato tre aziende di Fonni. In due di esse, di natura zootecnica, è emerso che erano impiegati lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, ma privi della prevista visita medica obbligatoria. Tale adempimento rientra nel programma di sorveglianza sanitaria finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e la sua omissione costituisce una violazione penale.

Nella terza azienda, sempre operante nel settore agricolo, i Carabinieri hanno riscontrato una violazione dello Statuto dei Lavoratori. Il titolare aveva installato un impianto audiovisivo collegato a un'unità di registrazione digitale, potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei dipendenti. L'installazione è risultata irregolare poiché priva del preventivo accordo sindacale o dell'autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Al contravventore è stato imposto di rimuovere l'impianto e sono state applicate le sanzioni penali previste dalla normativa sulla privacy e sui diritti dei lavoratori.

Complessivamente, le irregolarità accertate hanno portato alla denuncia dei titolari delle aziende e all'irrogazione di sanzioni amministrative per un importo superiore a 3.234 euro. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il lavoro irregolare e nel promuovere condizioni di lavoro sicure e legali, soprattutto in un settore delicato come quello agricolo.


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nuoro carabinieri lavoro sommerso sicurezza aziende agricole ispezioni denunce sanzioni statuto lavoratori privacy fonni

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