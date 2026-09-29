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Incidente mortale sulla SS106 a Cropani, perde la vita Antonio Scalise

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Incidente mortale sulla Statale 106 a Cropani, perde la vita Antonio Scalise

Il 63enne viaggiava su una bici elettrica coinvolta in uno scontro con una Fiat Punto. Temporaneamente chiusa la corsia verso Taranto

Un incidente mortale sulla Statale 106 Jonica si è verificato questa mattina nel territorio di Cropani. Nello scontro tra una Fiat Punto e una bici elettrica ha perso la vita Antonio Scalise, 63 anni, residente nel comune catanzarese.

Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 91 anni. Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento: saranno i rilievi a chiarire la traiettoria dei due mezzi e la sequenza dei fatti. Al momento non è possibile attribuire responsabilità.

I soccorsi e gli accertamenti sulla Statale 106

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas. Oltre ai soccorsi, sono in corso i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e le operazioni per mettere in sicurezza la carreggiata.

Traffico regolato a senso unico alternato

Dopo l’incidente è stata temporaneamente chiusa la corsia in direzione Taranto. La circolazione viene regolata a senso unico alternato e potrà tornare regolare al termine degli accertamenti e degli interventi sulla strada.

Il sinistro riporta l’attenzione sulla sicurezza di questo tratto della Statale 106, già segnato in passato da incidenti anche mortali. Per comprendere cosa sia accaduto oggi occorrerà attendere l’esito delle verifiche delle forze dell’ordine.


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