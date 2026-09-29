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Controlli notturni sulla costa di Nuoro: arresto per droga e patenti ritirate

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Controlli notturni sulla costa di Nuoro: arresto per droga e patenti ritirate
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Nella notte tra il 28 e il 29 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, in provincia di Nuoro, hanno condotto un'intensa operazione di controllo del territorio lungo la costa nord-orientale della Sardegna. L'obiettivo era contrastare lo spaccio di stupefacenti e garantire la sicurezza stradale, soprattutto in un periodo di afflusso turistico.

Arresto per spaccio di cocaina a Budoni

Intorno all'una di notte, ad Agrustos di Budoni, i militari hanno notato un uomo a bordo di uno scooter a noleggio in una zona buia. Insospettiti, lo hanno fermato e perquisito. Il 37enne di Olbia è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina nascosti in un guanto, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La sostanza, secondo gli accertamenti, avrebbe fruttato circa 4.500 euro. L'uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e dovrà rispondere anche dell'ordine di allontanamento dal territorio di Budoni, con divieto di rientro per i prossimi anni.

Segnalazioni per droga e guida in stato di ebbrezza

Sempre sul fronte degli stupefacenti, a Siniscola, un 27enne è stato sorpreso con dell'hashish e segnalato al Prefetto come assuntore. Ma è sul fronte della sicurezza stradale che si registrano i numeri più consistenti: tra San Teodoro e Siniscola, sei automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l'effetto di alcol, con tassi alcolemici che hanno quasi raggiunto i 2 grammi per litro, un valore record per la stagione estiva appena conclusa.

Tra i fermati, figurano sia turisti provenienti da altre regioni sia residenti locali, a dimostrazione che l'abuso di alcol alla guida non risparmia nessuno. A tutti è stata ritirata la patente. Alcuni hanno tentato di rifiutare l'alcoltest, ma ciò costituisce reato e comporta le pene più severe previste dalla legge.

Un bilancio dei controlli

L'operazione dei Carabinieri di Siniscola si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, mirato a prevenire reati legati allo spaccio e a incidenti stradali. I risultati ottenuti dimostrano l'importanza di queste attività, soprattutto in aree turistiche dove il rischio di comportamenti illeciti aumenta durante la stagione estiva. Le forze dell'ordine continueranno a monitorare con attenzione le strade e le località costiere per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.


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