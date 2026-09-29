Roma, maxi blitz nel settore carburanti: sequestri e multe per frodi e prezzi

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'operazione su larga scala ha scosso il settore della distribuzione di carburanti a Roma e provincia. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno eseguito 68 controlli negli impianti di rifornimento, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. L'operazione, articolata in due filoni principali, ha portato al sequestro di oltre 26.100 litri di carburante non conforme e a diverse sanzioni per violazioni sulla comunicazione dei prezzi.

Frodi sulla qualità del carburante: analisi in tempo reale e sequestri

Il primo filone di intervento si è concentrato sulla qualità e quantità dei prodotti energetici. Grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una vera unità scientifica su quattro ruote, sono stati effettuati controlli mirati a Roma, Civitavecchia e Frascati. Le analisi sui campioni di gasolio hanno rivelato un punto di infiammabilità (Flash point) inferiore al limite di legge di circa 55°C, un'anomalia che può causare malfunzionamenti ai motori e seri rischi per la sicurezza.

Un Flash point alterato è spesso indicativo di contaminazione o miscelazione fraudolenta: il gasolio viene 'tagliato' con solventi o idrocarburi leggeri per aumentarne il volume ed eludere le accise. Questa pratica trasforma un combustibile relativamente sicuro in un liquido altamente infiammabile, con rischio di esplosione o incendio durante trasporto, stoccaggio ed erogazione. Inoltre, la presenza di componenti estranee provoca usura precoce degli iniettori e maggiori emissioni inquinanti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Al termine di questa prima fase, sono stati sequestrati 26.100 litri di carburante non conforme e posti sotto sigillo 4 cisterne e 4 pistole erogatrici. Cinque responsabili sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa.

Trasparenza dei prezzi: 34 controlli e 9 violazioni

Il secondo filone ha riguardato la regolarità delle tariffe e la trasparenza di mercato. Le Fiamme Gialle dei Gruppi di Roma, Civitavecchia e Guidonia Montecelio hanno eseguito 34 controlli specifici sulla disciplina dei prezzi. Sono state riscontrate 9 violazioni complessive: 5 per mancata trasparenza dei prezzi esposti, 1 per irregolarità nella tenuta dei registri e 3 per omessa comunicazione preventiva dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la piattaforma informatica.

L'obbligo di comunicazione telematica è previsto dalla legge per assicurare la massima trasparenza del mercato e consentire ai consumatori un confronto chiaro delle tariffe, prevenendo manovre speculative. L'attività complessiva rientra nel dispositivo di vigilanza economica e finanziaria della Guardia di Finanza per salvaguardare il potere d'acquisto dei cittadini e garantire la leale concorrenza tra gli operatori.

Si precisa che i procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza per le persone sottoposte a indagine.