Protezione dei componenti industriali: perché le soluzioni in plastica sono importanti

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Nel settore industriale, la protezione dei componenti durante le fasi di produzione, movimentazione, trasporto e stoccaggio rappresenta un aspetto importante per preservare l'integrità dei manufatti. Flange, tubazioni, raccordi, valvole, filetti e altri elementi meccanici possono infatti essere esposti a urti, polvere, umidità e contaminazioni prima di arrivare alla fase di assemblaggio.

In molti casi, un componente danneggiato o contaminato può richiedere un intervento di pulizia, ripristino o sostituzione. Per questo motivo, l'impiego di protezioni specifiche costituisce una soluzione semplice per ridurre i rischi associati alla movimentazione dei materiali e mantenere i componenti nelle condizioni previste fino al loro utilizzo.

Le protezioni in materiale termoplastico sono particolarmente diffuse per la loro versatilità. Possono essere realizzate in diverse forme e dimensioni e adattarsi a componenti con caratteristiche geometriche differenti, dai terminali delle tubazioni alle superfici flangiate, fino ai collegamenti filettati.

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Proteggere le superfici di tenuta delle flange

Uno degli ambiti nei quali la protezione assume particolare rilevanza è quello dei collegamenti flangiati. Le flange vengono utilizzate in numerosi impianti per collegare tubazioni, valvole, pompe e altri componenti. Durante il trasporto e lo stoccaggio, le superfici destinate all'accoppiamento devono essere preservate da urti e contaminazioni che potrebbero comprometterne le condizioni.

Una protezione adeguata permette di schermare la superficie della flangia e, a seconda della geometria adottata, anche i relativi fori di fissaggio. Le soluzioni disponibili possono differire per sistema di ancoraggio, diametro di copertura e livello di protezione richiesto.

Sul mercato si trovano, per esempio, protezioni cilindriche, coniche, a stella e integrali. Alcuni modelli utilizzano il foro centrale per il fissaggio, mentre altri si ancorano ai fori dei tiranti, al diametro esterno della flangia o direttamente alla superficie da proteggere. La scelta dipende quindi dalla configurazione del componente e dalle condizioni di movimentazione e stoccaggio previste.

Questa varietà consente di adottare una protezione proporzionata alle caratteristiche del manufatto, evitando sia soluzioni insufficienti sia sistemi inutilmente ingombranti.

Tappi e cappucci per tubi e raccordi

Un'altra applicazione molto comune riguarda la protezione delle estremità di tubi, raccordi e profilati. Le estremità dei componenti possono rimanere esposte anche per periodi prolungati e, soprattutto quando i materiali vengono stoccati all'aperto o movimentati più volte, possono entrare in contatto con polvere, acqua, detriti e altri elementi estranei.

I cappucci e i tappi in plastica permettono di chiudere temporaneamente le estremità dei tubi e sono disponibili in configurazioni differenti in funzione del diametro, della forma e del tipo di applicazione. Esistono inoltre soluzioni specifiche per tubi filettati, tubi destinati alla saldatura, curve e raccordi.

Nel settore Oil & Gas questa esigenza può assumere particolare importanza. Tubi, valvole, flange e raccordi possono essere sottoposti a lunghi periodi di stoccaggio e a movimentazioni ripetute prima di essere installati. La protezione delle estremità contribuisce a limitare l'ingresso accidentale di materiali estranei all'interno dei componenti.

Protezioni per filetti, viti e dadi

Anche le parti filettate richiedono soluzioni specifiche. Un filetto danneggiato o contaminato può creare difficoltà durante il montaggio e richiedere operazioni aggiuntive prima dell'assemblaggio.

Per questo vengono utilizzati tappi e cappucci progettati per proteggere filetti maschio e femmina, oltre a coprivite e cappellotti per dadi e bulloni. Le diverse geometrie consentono di scegliere sistemi adatti sia alla protezione durante il trasporto sia alle esigenze delle singole fasi produttive.

Tra le caratteristiche più importanti di queste soluzioni rientrano la facilità di applicazione e rimozione, la compatibilità dimensionale con il componente e la capacità di mantenere la propria posizione durante la movimentazione.

Come scegliere una protezione in materiale termoplastico

La scelta della protezione non dovrebbe basarsi esclusivamente sulle dimensioni del componente. È necessario considerare anche la forma della superficie da proteggere, il tipo di movimentazione prevista e le condizioni ambientali alle quali il manufatto sarà esposto.

Tra i principali fattori da valutare rientrano:

diametro e geometria del componente; superficie da proteggere; modalità di fissaggio della protezione; durata prevista dello stoccaggio; condizioni di trasporto e movimentazione; presenza di polvere, umidità o altri agenti esterni; temperatura dell'ambiente di utilizzo o stoccaggio; necessità di rimuovere rapidamente la protezione.



Anche il materiale costituisce un elemento importante. Polietilene e polipropilene, per esempio, vengono utilizzati per numerose tipologie di protezioni industriali, mentre per applicazioni caratterizzate da temperature particolari possono essere necessarie soluzioni specifiche.

La varietà delle applicazioni richiede quindi un'offerta sufficientemente ampia da comprendere sia prodotti standard sia soluzioni adattabili a geometrie e necessità specifiche. È questo, per esempio, l'approccio seguito da OTM, azienda nata a Milano nel 1957 e specializzata nella produzione di protezioni termoplastiche per componenti industriali. La sua gamma comprende soluzioni per flange, terminali di tubi, filetti, viti, dadi e fori, affiancate da articoli speciali sviluppati in funzione delle esigenze applicative.

In fase di scelta è quindi importante valutare non soltanto la compatibilità dimensionale della protezione, ma anche il modo in cui questa verrà utilizzata lungo il ciclo di movimentazione e stoccaggio del componente. Una soluzione correttamente dimensionata e adeguata alle condizioni previste può contribuire a preservare il manufatto e a semplificare le successive operazioni di assemblaggio.

Dalla protezione del componente alla gestione della qualità

L'utilizzo di una protezione in plastica può sembrare un dettaglio marginale rispetto al valore complessivo di un impianto o di un componente industriale. In realtà, proprio la gestione dei dettagli può contribuire a ridurre alcune delle problematiche che si verificano nelle fasi precedenti all'installazione.

Preservare una superficie di tenuta, mantenere pulita un'estremità di tubo o proteggere un filetto significa arrivare alla fase di assemblaggio con un componente nelle condizioni più appropriate. Questo può tradursi in una riduzione delle operazioni di ripristino e in una gestione più ordinata delle attività di trasporto, stoccaggio e montaggio.

La protezione preventiva assume quindi un ruolo all'interno di una più ampia strategia di gestione della qualità dei componenti. La scelta della soluzione deve naturalmente tenere conto delle caratteristiche del manufatto e delle condizioni previste, ma l'utilizzo di sistemi semplici e specifici permette di affrontare in modo più efficace le diverse fasi che precedono l'installazione.

Dalla produzione al trasporto, fino allo stoccaggio e al montaggio, proteggere adeguatamente i componenti significa preservarne le caratteristiche e ridurre il rischio che un danno avvenuto prima dell'installazione si trasformi in un problema durante le fasi successive. Un elemento apparentemente secondario come una protezione in plastica può quindi inserirsi in un processo più ampio di controllo e gestione del componente industriale.