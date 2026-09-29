San Michele, la Polizia celebra la legalità al Teatro alla Scala con i giovani

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Il Teatro alla Scala di Milano ha aperto le sue porte a oltre 1.200 studenti delle scuole superiori per un evento speciale dedicato alla legalità e alla musica, promosso dalla Polizia di Stato in occasione di San Michele Arcangelo. L'iniziativa, organizzata dall'Ufficio IV Comunicazione istituzionale, ha trasformato il tempio della lirica in un'aula magna dove i giovani hanno potuto confrontarsi con i valori della convivenza civile e della sicurezza.

Un progetto che parla ai ragazzi attraverso il teatro

La mattinata si è aperta con Percorsi di legalità, il progetto che la Polizia porta avanti da due anni per avvicinare gli studenti ai temi della sicurezza usando il linguaggio universale del teatro. Sul palco sono saliti gli stessi poliziotti, che hanno dialogato con la platea su argomenti come la sicurezza in rete, il rispetto delle regole in strada e in stazione e l'importanza delle relazioni sociali sane. A moderare l'incontro sono stati Daniele Grassucci di Skuola.net e l'influencer Giusy Di Fratta, che ha condiviso la sua esperienza di bullismo e riscatto, sottolineando il ruolo dei social nel suo percorso di rinascita.

Il concerto della Banda musicale della Polizia

Il momento centrale è stato il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook dell'istituzione. Presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e il sovrintendente del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina. A condurre l'evento Rudy Zerbi e la cantautrice Noemi, che hanno guidato i ragazzi in un percorso musicale innovativo: quattro arie classiche i cui temi sono stati illustrati e collegati al mondo giovanile e ai valori della legalità. I brani, eseguiti dal soprano Maria Agresta e dal tenore Vittorio Grigolo, sono stati O mio babbino caro, Habanera, Mattinata e E lucevan le stelle.

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Ospiti e momenti di grande emozione

Ad arricchire la giornata, l'esibizione del violinista Alessandro Quarta con Etere e Tangos, e il monologo scritto e interpretato da Massimiliano Caiazzo, volto noto di Mare Fuori, dedicato a un padre poliziotto che ha sacrificato la vita per salvare altre persone. In platea, oltre al prefetto Claudio Sgaraglia e al questore Bruno Megale, erano presenti la neo Miss Italia Sarah Rizea, atleta delle Fiamme oro, e i campioni di nuoto artistico Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati. Per il nuoto paralimpico c'era Simone Barlaam, fresco di quattro ori mondiali a Singapore, insieme ai campioni di motocross Kiara Fontanesi e Alessandro Lupino e al pilota Michele Pirro. Non sono mancati i rappresentanti delle associazioni PizzAut, Juppiter e Ragazzi on the road.

Il riconoscimento a Davide Simone Cavallo

Il momento più toccante è stato la consegna del titolo di Poliziotto ad honorem a Davide Simone Cavallo. La sua storia è un esempio di perdono e dignità: nel 2025 è rimasto paralizzato dopo una brutale aggressione a scopo di rapina subita a Milano da cinque giovani. Nonostante le ferite fisiche e interiori, Davide ha perdonato i suoi aggressori, arrestati dalla questura di Milano, e li ha incontrati più volte, abbracciandoli e lanciando alle nuove generazioni un potente messaggio di speranza. A consegnargli il riconoscimento sono stati il Capo della Polizia e il presidente dell'Associazione nazionale Polizia di Stato, Michele Paternoster.

La giornata si è conclusa con l'Inno nazionale eseguito dalla Banda musicale diretta dal maestro Maurizio Billi e interpretato da Maria Agresta e Vittorio Grigolo, suggellando un evento che ha unito musica, testimonianze e impegno civile.