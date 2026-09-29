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Blitz della Finanza a Napoli, corruzione e caporalato nella Tav Napoli-Bari

Redazione
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Un'operazione su larga scala della Guardia di Finanza di Napoli ha scosso il mondo delle costruzioni e della pubblica amministrazione. Nelle prime ore del mattino, i militari hanno eseguito venti misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione, caporalato e fatture per operazioni inesistenti. L'indagine riguarda i lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, un'opera strategica per il Mezzogiorno.

Un sistema illecito radicato nei cantieri

Secondo quanto emerso dalle indagini, il sistema di corruzione sarebbe stato capillare e avrebbe coinvolto diversi livelli della filiera. Gli inquirenti ipotizzano che, in cambio di appalti e subappalti, siano state elargite tangenti a funzionari pubblici e tecnici. Il denaro sarebbe stato occultato in modi a dir poco originali: all'interno di scatole di panettoni e altri regali natalizi, un espediente che ricorda altre inchieste giudiziarie.

Calcestruzzo scadente e sfruttamento dei lavoratori

Uno degli aspetti più gravi riguarda la qualità dei materiali. Per una specifica tratta del tracciato, sarebbe stato utilizzato calcestruzzo di scarsa qualità, potenzialmente pericoloso per la tenuta strutturale dell'infrastruttura. Non solo: le Fiamme Gialle hanno contestato anche il reato di caporalato, con manodopera reclutata illegalmente e sottoposta a condizioni di sfruttamento. Le fatture per operazioni inesistenti servivano invece a giustificare movimenti di denaro e a mascherare i pagamenti illeciti.

Le reazioni e il contesto dell'inchiesta

L'operazione rappresenta un duro colpo per il settore degli appalti pubblici, già al centro di numerose inchieste negli ultimi anni. La Napoli-Bari è un'opera attesa da decenni, finanziata con fondi europei e nazionali, e il suo completamento è considerato cruciale per lo sviluppo Economico del Sud. Le autorità giudiziarie hanno disposto sequestri e perquisizioni in diverse regioni, mentre gli indagati potrebbero presto essere interrogati. La vicenda riaccende i riflettori sulla necessità di controlli più stringenti nei cantieri e sulla trasparenza degli appalti.


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corruzione guardia finanza napoli-bari alta velocità caporalato tangenti calcestruzzo scadente appalti pubblici inchiesta misure cautelari

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