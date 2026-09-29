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Attacco alla Milrem Robotics e altre notizie internazionali

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Il servizio di sicurezza interno estone KAPO ha recentemente attribuito all'intelligence russa la responsabilità dell'attacco incendiario avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto contro la sede dell'azienda di difesa Milrem Robotics a Tallinn. L'episodio ha portato all'arresto di tre cittadini lettoni, alimentando tensioni internazionali.

Attacco alla Milrem Robotics

Secondo le autorità estoni, l'attacco sarebbe stato orchestrato da agenti russi, sebbene non siano stati forniti dettagli sulle prove. La Milrem Robotics è nota per lo sviluppo di veicoli terrestri senza equipaggio, utilizzati in ambito militare. Questo incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche in Europa.

Aggressione in Slovacchia

In Slovacchia, un tragico evento ha scosso la comunità di Staškov: uno studente di 13 anni ha aggredito con un'arma da taglio compagni e insegnanti in una scuola locale. Una donna di 61 anni ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. L'adolescente è stato arrestato e le indagini sono in corso per comprendere le motivazioni.

Incidente aereo in Russia

Un bombardiere strategico russo Tu-95 si è schiantato nella regione di Amur, nell'Estremo Oriente russo, causando la morte di sei delle sette persone a bordo. Tra le cause preliminari dell'incidente è stata indicata un'esplosione di carburante. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze esatte.

Queste notizie evidenziano come eventi di sicurezza e cronaca continuino a verificarsi in diverse parti del mondo, richiedendo attenzione e analisi approfondite.


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milrem robotics attacco incendiario intelligence russa tallinn kapo aggressione scuola slovacchia incidente tu-95 amur

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