L'Italia conclude la missione in Iraq: rientro degli ultimi militari

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Con il rientro degli ultimi militari impegnati nel recupero e nel trasferimento dei materiali logistici, si conclude oggi la presenza delle Forze armate italiane in Iraq. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sottolineando che l'operazione di ritiro è stata completata con successo.

La fine di un impegno durato anni

L'Italia era presente in Iraq con diverse missioni, tra cui la missione antipirateria e attività di addestramento delle forze di sicurezza locali. Il rientro degli ultimi militari segna la fine di un capitolo importante per la politica estera e di difesa italiana.

Le dichiarazioni del ministro Crosetto

"Con il rientro degli ultimi militari impegnati nel recupero e nel trasferimento dei materiali logistici, si conclude oggi la presenza delle nostre Forze armate in Iraq", ha dichiarato il ministro Crosetto, ringraziando il personale militare per il lavoro svolto in conditions difficili.

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Le reazioni politiche

La decisione di ritirare le truppe dall'Iraq è stata accolta con favore da diverse forze politiche, che vedono in questa scelta un segnale di riduzione dell'impegno militare italiano in aree di crisi. Tuttavia, alcuni esponenti hanno espresso preoccupazione per le conseguenze sulla stabilità della regione.

Prospettive future

Con la conclusione della missione in Iraq, l'Italia si concentrerà su altre operazioni internazionali, come quelle in Libano e nel Mediterraneo. Il governo valuterà nuove strategie per contribuire alla sicurezza globale senza un impegno diretto in Iraq.