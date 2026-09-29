La Calabria conquista il Salone Nautico di Genova con porti imprese e innovazione

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La Calabria si prepara a essere protagonista al 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1° al 6 ottobre. La Regione sarà presente con uno spazio espositivo dedicato al mare, alla nautica, alla portualità e alle realtà economiche che animano il comparto regionale. Un'occasione importante per promuovere il territorio e creare nuove sinergie tra imprese, istituzioni e operatori del settore.

Un palcoscenico internazionale per il sistema nautico calabrese

La partecipazione al Salone Nautico di Genova non sarà solo una vetrina, ma un vero e proprio momento di confronto e networking. Nello stand della Regione Calabria troveranno spazio porti, associazioni di categoria e aziende calabresi, pronte a presentare le proprie competenze e attività. Un modo per far conoscere da vicino le eccellenze di un settore in crescita e per attrarre nuovi investimenti.

Portualità e associazioni in prima linea

Per quanto riguarda la portualità, saranno presenti il Comune di Roccella Ionica – Porto delle Grazie e l'Associazione Laghi di Sibari. Sul fronte delle associazioni, parteciperanno Confartigianato Calabria, con le rappresentanze di Brettium Boat, Nautic Diving e Blumare – Cantiere Navale, insieme a CNA Calabria e Casartigiani Calabria. Una rappresentanza ampia e diversificata che testimonia la vitalità del tessuto imprenditoriale calabrese.

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Le aziende calabresi al Salone Nautico

La presenza calabrese sarà completata dalle aziende presenti direttamente in fiera: Gurarascio Group (Stand AA03), Invictus Yacht (Banchina B – Stand BA22/A), Prua al Vento (Stand AA03), Ranieri International (Padiglione B) e Ranieri Cantieri Nautici (Banchina N – Stand BN14 + BN225B). Realtà che operano con successo nel settore e che portano a Genova il meglio della produzione calabrese.

Le dichiarazioni dell'assessore Calabrese

«La partecipazione al Salone – dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese – si inserisce in una fase di particolare attenzione verso il sistema della portualità turistica calabrese, anche alla luce dell'aggiornamento del Master Plan della portualità turistica, approvato dalla Giunta regionale, che punta a una rete portuale più organica, moderna e capillare e a un maggiore coinvolgimento dei territori. A Genova, dunque, il mare viene presentato non soltanto come patrimonio paesaggistico e identitario, ma anche come spazio nel quale si incontrano portualità, nautica, imprese, competenze e opportunità di sviluppo».

Eventi e approfondimenti nello spazio regionale

Nello spazio regionale sono previsti incontri, approfondimenti e momenti di confronto dedicati ai temi della nautica, del turismo e della portualità. Un'opportunità per conoscere più da vicino le realtà calabresi presenti al Salone e per instaurare nuove collaborazioni. La Calabria si presenta così come un territorio dinamico, capace di coniugare tradizione e innovazione nel settore nautico.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Calabria.