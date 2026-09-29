IL ROCK MASTER DI ARCO SI PRESENTA. EDIZIONE SPECIALE NELLA HOME OF CLIMBING

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Presentata oggi a Trento la speciale edizione di Rock Maser, al via ad Arco venerdì

Dal 2 al 4 ottobre 16 campioni internazionali si sfidano sulle pareti del Climbing Stadium

Numerosi gli interventi, Roberto Failoni (PAT): “Un evento speciale per tutto il territorio”

Il Duello Lead venerdì (diretta Rai Sport alle 21), sabato il KO Boulder, e tanti eventi di contorno



È stata presentata oggi a Trento la nuova edizione di Rock Master, iconico festival dell’arrampicata sportiva che a poche ore dal via è pronto a riportare ad Arco, nel cuore del Garda Trentino, spettacolo, adrenalina e grandi sfide verticali.

Una tre giorni ricca di eventi tra gare, campioni internazionali, ospiti d’eccezione e intrattenimento che dal 2 al 4 ottobre festeggia quarant’anni di competizioni di arrampicata ad Arco: una ricorrenza speciale, come sottolineato dai numerosi interventi che hanno arricchito la conferenza stampa.

A dare il via alla presentazione presso la sede di Trentino Marketing è stato l’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni: “Se siamo qui oggi, dobbiamo ringraziare la lungimiranza di chi si è impegnato quarant’anni fa. Rock Master e turismo hanno costruito in tutti questi anni un legame profondo, che si rispecchia oggi nella comunità di Arco. È un festival capace di rinnovarsi edizione dopo edizione, di richiamare un pubblico sempre più numeroso e rappresenta una straordinaria opportunità per far conoscere un territorio che vive l’arrampicata a 360 gradi.”

A ribadire il significato di Rock Master e il ruolo di Arco nel panorama dell’arrampicata sono stati Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti S.p.A., Stefano Bresciani, presidente di Rock Master 20.20, e Paola Mora, presidente del CONI di Trento, tutti concordi nel sottolineare l’importanza di un evento iconico, profondamente radicato in un territorio riconosciuto a livello internazionale come la Home of Climbing.

Il microfono è poi passato ad Ernesto Scarperi, vicepresidente della FASI, il cui centro tecnico federale ha sede nel Climbing Stadium di Arco: “È un onore ospitare Rock Master nel Climbing Stadium, oggi un centro tecnico federale all’avanguardia. L’attività è frenetica, con continui raduni tra le nazionali e grandi eventi, culminati con i Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata Sportiva di luglio: 11 giorni che hanno portato ad Arco 750 atleti e oltre 12 mila spettatori”.

A entrare nel dettaglio degli atleti e delle gare in programma a Rock Master ci ha pensato Angelo Seneci, tra i fondatori della manifestazione e oggi direttore sportivo. Il parterre di quest’anno vede al via le medagliate olimpiche Brooke Raboutou (USA) e Jessica Pilz (AUT), affiancate da Laura Rogora (ITA), Anna Maria Apel (GER), Hana Koike (JPN), Lučka Rakovec (SLO), Héloïse Doumont (BEL) e Aleksandra Totkova (BUL). Al maschile sono pronti invece Adam Ondra (CZE), Yannick Flohé (GER), Luka Potočar (SLO), Shion Omata (JPN) gli svizzeri Jonas Utelli e Sascha Lehmann, e gli azzurri Filip Schenk e Giovanni Placci.

Seneci ha poi fatto il punto sui sei ospiti d’eccezione che giungeranno ad Arco: “Per festeggiare i quarant’anni saranno con noi alcuni dei grandi protagonisti che hanno segnato la storia dell’arrampicata: Lynn Hill, François Legrand, Yuji Hirayama, Muriel Sarkany, Didier Raboutou e Robyn Erbesfield. Hanno tutti accolto con entusiasmo il nostro invito e saranno protagonisti del Meet the Masters e del Rock Master Legacy Talk, due appuntamenti davvero speciali”.

La parola è poi passata all’Ambassador ufficiale di Rock Master, Adam Ondra, autentica leggenda dell’arrampicata, che quest’anno si presenta al via forte del record di otto vittorie. “Quando ero piccolo il mio sogno era vincere Rock Master. È un evento speciale, divertente per noi atleti, ma anche per il pubblico. Per me è ancora più significativo poter gareggiare nel luogo in cui vivo e mi alleno per gran parte dell’anno. Arco è un posto speciale, è la mia casa e, per me che vivo molto la falesia, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire”.

Per entrare nel vivo delle sfide non bisognerà attendere a lungo. Venerdì 2 ottobre alle 15.30 sono in programma le prove del Duello Lead, con le fasi finali trasmesse in diretta su Rai Sport dalle 21 alle 22.30. Sabato alle 10 scatteranno le prove del KO Boulder, mentre alle 15 sarà la volta della FASI Speed Record Hunters, gara Speed che porterà a Rock Master alcuni dei migliori climber della Nazionale italiana. Alle 20, infine, il KO Boulder tornerà protagonista al Climbing Stadium con quattro round a eliminazione, trasmessi in differita su Rai Sport la settimana prossima.

Il festival di Rock Master, però, non mette in scena soltanto competizioni, ma propone anche un ricco programma di attività pensate per appassionati e curiosi di tutte le età. Ad illustrare nel dettaglio le iniziative è stata infine Laura Prati, Event Manager di Garda Dolomiti SpA: “Ci sarà il Climbing Village, un’area ancora più ricca, con oltre 20 aziende espositrici, protagonista di talk, musica dal vivo e tante altre proposte per accompagnare l’intera tre giorni. Non mancheranno poi appuntamenti in falesia, tra cui “Climbing With the Champ” con Filip Schenk, sessioni di yoga, laboratori per bambini e numerose altre attività. L’obiettivo è rendere Rock Master un evento aperto a tutti”.

Tra gli appuntamenti organizzati da Rock Master 20.20 e Garda Dolomiti S.p.A. spicca anche The Fun Bloc, evento non competitivo che metterà alla prova sulla parete del KO Boulder amatori ma anche i migliori atleti internazionali U15, e poi i Climbing Espresso con Hill, Hirayama, Raboutou ed Erbesfield, e tanto altro.

L’accesso a Rock Master è gratuito, previa registrazione sul sito del festival. Ora non resta che attendere venerdì, per una tre giorni imperdibile che promette anche bel tempo.



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