Eni lancia sconto del 30% su luce e gas con Plenitude: prezzi bloccati per due anni

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Eni scende in campo per contrastare il caro energia e lo fa con una promozione firmata Plenitude. La società ha annunciato uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas per tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta nel periodo compreso tra il 1° e il 24 ottobre. Un'iniziativa che punta a dare respiro alle famiglie italiane, alle prese con rincari che negli ultimi anni hanno messo in difficoltà i bilanci domestici.

La proposta non si limita a un taglio una tantum: l'offerta prevede infatti prezzi bloccati per due anni, una formula che garantisce stabilità e prevedibilità della spesa energetica. Secondo le stime, il risparmio complessivo per i clienti che aderiranno potrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro l'anno, una cifra significativa che si somma ai benefici derivanti dal blocco delle tariffe.

Come funziona lo sconto del 30%

Per accedere alla promozione è sufficiente sottoscrivere il contratto Plenitude entro la finestra temporale indicata, dal 1° al 24 ottobre. Lo sconto del 30% verrà applicato direttamente sulle bollette di luce e gas, rendendo immediato e tangibile il vantaggio per il consumatore. L'operazione si inserisce in un contesto di mercato ancora volatile, dove la scelta di un fornitore con condizioni chiare e durature può fare la differenza.

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Prezzi bloccati per due anni: una garanzia contro la volatilità

Il blocco dei prezzi per 24 mesi rappresenta l'elemento distintivo dell'offerta. In un periodo in cui le tariffe energetiche possono subire oscillazioni anche significative, avere la certezza di quanto si pagherà per due anni consente di pianificare le spese senza sorprese. È una mossa che Eni, attraverso Plenitude, rivolge sia ai nuovi clienti sia a chi decide di cambiare fornitore, cavalcando l'onda della crescente attenzione verso la trasparenza contrattuale.

Un risparmio concreto per le famiglie italiane

I circa 200 euro l'anno di risparmio stimato si traducono in un sollievo concreto per i bilanci familiari, soprattutto in vista dell'inverno, quando i consumi di gas tendono a salire. La combinazione tra sconto immediato e prezzi fissi a lungo termine offre un doppio vantaggio: da un lato alleggerisce la spesa corrente, dall'altro protegge da eventuali futuri aumenti.

La risposta dei concorrenti: Enel e A2A

L'iniziativa di Plenitude non è passata inosservata agli occhi degli altri operatori del mercato energetico. Enel e A2A hanno replicato rivendicando offerte altrettanto competitive: "Offriamo già prezzi dell'elettricità inferiori di circa il 50% rispetto al mercato all'ingrosso", hanno sottolineato le due società. Enel propone da aprile 2026 l'offerta Digital Luce a prezzo fisso per due anni, mentre A2A offre dal 2023 soluzioni decennali basate su energia da fonti rinnovabili.

La polarizzazione tra i big dell'energia conferma quanto il segmento delle forniture domestiche sia diventato terreno di battaglia commerciale, con le famiglie italiane chiamate a valutare non solo il prezzo immediato ma anche la durata e la sostenibilità delle condizioni proposte.