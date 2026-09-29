Manchester City condannato per violazioni finanziarie in Premier League

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La Premier League ha annunciato che una commissione indipendente ha giudicato il Manchester City colpevole di tutte le accuse relative a violazioni finanziarie commesse tra le stagioni 2009/10 e 2017/18. La notizia ha scosso il mondo del calcio inglese ed europeo, gettando ombre sul club che negli ultimi anni è stato protagonista di successi domestici e internazionali.

Le accuse e il presunto danno

Secondo l'indagine, i Citizens avrebbero utilizzato contratti fittizi per gonfiare le entrate e ridurre i costi per un valore complessivo superiore a 900 milioni di sterline. Un meccanismo che, se confermato, avrebbe permesso al club di aggirare le regole del fair play finanziario e di ottenere un vantaggio competitivo illecito.

Le possibili sanzioni

Le sanzioni non sono ancora state stabilite, ma le ipotesi allo studio includono pesanti multe, la detrazione di punti in classifica o addirittura l'esclusione dalle competizioni. Il Manchester City ha già annunciato ricorso contro la decisione, dichiarandosi fiducioso di poter dimostrare la propria innocenza nelle sedi opportune.

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Le reazioni e gli scenari futuri

La vicenda potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del club e sull'intero sistema calcistico. Le autorità preposte dovranno ora valutare con attenzione le prove e stabilire le conseguenze, in un caso che si preannuncia lungo e complesso.