Rapina alla Unicredit di Sant'Angelo Lodigiano: arrestato un 44enne

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I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lodi, coadiuvati dai militari della Compagnia locale, hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni, pluripregiudicato e domiciliato nel Milanese, ritenuto l'autore della rapina pluriaggravata commessa ai danni della filiale UniCredit di Sant'Angelo Lodigiano lo scorso 21 settembre. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Lodi al termine di serrate indagini.

La dinamica della rapina

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella mattina l'uomo si è presentato all'interno dell'istituto di credito travisato con una parrucca e il volto coperto da una mascherina, simulando di essere armato di pistola. Dopo aver minacciato il direttore della filiale con la lama di una forbice, ha rinchiuso quattro impiegati in un ufficio per circa due ore. Successivamente, li ha costretti ad attivare le procedure temporizzate di sblocco delle casseforti e degli sportelli ATM. Il bottino è stato di 159.000 euro in contanti.

Le indagini e l'arresto

Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Lodi e dalla Sezione Operativa, con il supporto del RIS di Parma, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, portando all'emissione del provvedimento restrittivo. L'arrestato è stato condotto in tribunale per la convalida del fermo. Le autorità stanno ora approfondendo ulteriori dettagli per verificare eventuali complicità.

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Reazioni e contesto

L'episodio ha destato allarme nella comunità di Sant'Angelo Lodigiano, dove la filiale era già stata teatro di episodi simili in passato. Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza della collaborazione dei cittadini e delle misure di sicurezza rafforzate negli istituti di credito. L'uomo dovrà ora rispondere di rapina pluriaggravata in concorso, reato che prevede pene severe.