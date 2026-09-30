Sicurezza Ferroviaria: Accordo Polizia e Ferrotramviaria per Viaggi Protetti

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La sicurezza sui treni e nelle stazioni rappresenta una priorità assoluta per garantire viaggi sereni e proteggere chi lavora nel settore ferroviario. In quest'ottica, è stata recentemente firmata una convenzione tra la Polizia di Stato e Ferrotramviaria S.p.A., con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto all'illegalità attraverso un approccio integrato che combina tecnologia avanzata, scambio di informazioni e collaborazione operativa.

Dettagli dell'accordo

L'intesa, siglata a Roma presso la Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria e dei Reparti speciali, ha una durata di quattro anni e vede protagonisti il direttore centrale Renato Cortese e il presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria, Giuseppe Pavoncelli. Questo accordo non solo consolida le collaborazioni già esistenti con altri operatori ferroviari italiani, ma introduce nuove strategie per migliorare l'efficacia delle azioni di prevenzione.

Obiettivi e strategie

Il cuore dell'accordo risiede nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche e nella promozione di iniziative formative per il personale. Saranno infatti attivati servizi specialistici di vigilanza a bordo dei treni, con l'obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza tra i passeggeri e gli operatori. Inoltre, lo scambio tempestivo di informazioni tra le parti permetterà di reagire prontamente a eventuali situazioni critiche.

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Impatto sulla rete ferroviaria pugliese

Ferrotramviaria gestisce in Puglia una rete di circa 83 chilometri, con 148 treni al giorno e oltre 13.000 passeggeri trasportati quotidianamente. L'accordo assume quindi un'importanza strategica per la regione, dove la sicurezza rappresenta un elemento chiave per garantire la mobilità e il benessere della comunità. L'iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle strategie di collaborazione tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli operatori del trasporto ferroviario, confermando l'impegno a rafforzare i livelli di sicurezza del sistema ferroviario nazionale.