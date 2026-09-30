"Bodyroom" apre a Rimini: ecco la rivoluzione del benessere

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La “rivoluzione del benessere” parte da Rimini. Da due anni ha aperto le porte a riminesi e non “Bodyroom”: un centro dove abolire il concetto di “palestra di massa” e proporre un percorso realmente sartoriale e scientifico.

Dietro all'ideazione e alla nascita di Bodyroom c'è il dottor Valerio Siracusa, siciliano di 28 anni, professionista con una doppia laurea specialistica in Scienze Motorie e in Nutrizione Umana, che ha deciso di investire su sé stesso e a Rimini, la città che lo ha accolto ormai da 6 anni.

Il suo è un profilo accademico congiunto ideato per fondere in un'unica figura scientifica i due pilastri della salute corporea: la biologia della nutrizione e la fisiologia dell'esercizio fisico.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

“Ho iniziato in questo settore da quando avevo 15 anni, sempre praticato e poi attraverso percorsi di studio per renderlo un lavoro – racconta il dottor Siracusa -. In giro si trovano solo realtà dove lo sport viene visto come qualcosa di secondario a cui dedicare poco tempo e risorse, ma a me piace renderlo un aspetto fondamentale del quotidiano ed è questo che facciamo qui: diamo priorità al benessere e alla salute tramite gli strumenti di cui disponiamo”.

Formula di allenamento: a chi si rivolge?

“La nostra formula di allenamento è l’ideale per una fascia di pubblico specifica: professionisti con altissimi ritmi di lavoro e responsabilità, come chef, medici, infermieri, magistrati, forze dell’ordine e imprenditori, che prima non riuscivano a trovare continuità nei centri tradizionali” – sottolinea il titolare di Bodyroom –. Il team di lavoro è formato da 5 persone, e in questi due anni abbiamo seguito circa 150 clienti”.

Prima di fondare la propria realtà a Rimini, il dottor Siracusa ha operato per diversi anni come consulente e personal trainer all'interno di svariate strutture e centri della Riviera Romagnola. Questa esperienza diretta sul campo ha evidenziato le grandi criticità del modello fitness di massa:

- Promesse di risultati “facili e veloci” privi di riscontro scientifico e duraturo;

- Schede di allenamento e diete standardizzate fotocopiate per tutti i clienti;

- Servizi low-cost di bassa qualità orientati unicamente ai grandi numeri e all'abbonamento - annuale, dimenticandosi dell'assistenza individuale.

Il Metodo di allenamento sviluppato dal dottor Valerio Siracusa si sviluppa attraverso fasi ben precise:

Studio approfondito dello stato di partenza tramite: bioimpedenziometria (BIA) e Mirror Check per valutare massa magra, idratazione e stato biologico.

Studio Congiunto BIA: Il cliente partecipa attivamente all'analisi dei propri dati, comprendendo la logica scientifica dietro ai risultati e alla strategia impostata.

Personal Training Privato: Sessioni individuali o in piccoli gruppi (1-to-1 o 1-to-2) in ambiente curato e riservato, senza attese o ambienti affollati.

Nutrizione Personalizzata: Piani alimentari flessibili ed efficaci ideati per integrarsi perfettamente nei ritmi lavorativi più complessi ed esigenti.

“L'obiettivo di Bodyroom è applicare la scienza della nutrizione e dell'allenamento con la massima precisione. Qui si intraprende un percorso guidato che cambia radicalmente lo stile di vita – spiega il titolare del centro–. A differenza dei percorsi tradizionali, noi uniamo nello stesso ambiente, sotto un’unica regia strategica, sia l’allenamento che la nutrizione biologica” – conclude Siracusa -. Visto anche come stanno andando le cose, stiamo seriamente pensando di espandere l’attività, con altre aperture sul territorio. Stay tuned”.