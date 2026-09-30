Sicurezza aerea: dalle porte blindate alle regole post Germanwings

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L'incidente della Flydubai ha riacceso l'attenzione sulle misure di sicurezza a bordo degli aerei di linea. Secondo una ricostruzione dei media israeliani, un pilota dell'Oman avrebbe accoltellato un collega degli Emirati Arabi Uniti e tentato di far precipitare il velivolo, prima di essere immobilizzato da equipaggio e passeggeri. Un episodio che riporta al centro del dibattito le porte blindate delle cabine di pilotaggio e le procedure di accesso.

Porte blindate e sistemi di accesso controllato

Le porte delle cabine di pilotaggio degli aerei di linea sono progettate per resistere a tentativi di intrusione, con materiali rinforzati e sistemi di chiusura elettronici. L'accesso dall'esterno avviene tramite un codice di sicurezza o un pulsante di richiesta, ma il pilota può bloccarne l'apertura se è in grado di farlo. Questa caratteristica, pensata per proteggere da intrusioni esterne, può però rivelarsi un'arma a doppio taglio in caso di conflitto interno all'equipaggio.

Il precedente Germanwings e le nuove regole

Dopo il disastro del Germanwings del 2015, in cui il copilota Andrea Lubitz si chiuse in cabina mentre il comandante era in toilette e fece schiantare volontariamente l'aereo contro una montagna, le autorità hanno rafforzato le procedure. Tra le misure introdotte c'è la two-person rule, che garantisce la presenza costante di almeno due persone autorizzate in cabina durante il volo, evitando che un singolo individuo possa restare solo ai comandi.

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Procedure variabili tra compagnie

Non tutte le compagnie adottano le stesse regole: la gestione dei codici di accesso, i protocolli di emergenza e l'applicazione della two-person rule possono variare. Tuttavia, l'obiettivo comune è impedire che la cabina diventi un punto debole, sia per attacchi esterni che per minacce interne. L'episodio della Flydubai, se confermato, mostrerebbe quanto sia complesso bilanciare sicurezza e operatività in volo.