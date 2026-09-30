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Truffe agli anziani a Mantova, arrestati falsi carabinieri con 100mila euro d'oro

Redazione
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Truffe agli anziani a Mantova, arrestati falsi carabinieri con 100mila euro d'oro
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A Mantova, l'ennesimo episodio di truffa agli anziani si è concluso con l'arresto di due persone. Una donna di 89 anni, vedova e sola in casa, è stata raggirata da un finto maresciallo dei carabinieri che, al telefono, l'ha convinta a consegnare i suoi gioielli d'oro per metterli al sicuro dopo una presunta rapina in gioielleria avvenuta in zona. La vittima, figlia di un maresciallo dei Carabinieri Reali, ha ceduto al raggiro anche per il forte legame affettivo con l'Arma.

Il raggiro e la fuga fallita

Poco dopo la telefonata, una donna di 50 anni si è presentata alla porta dell'anziana e, con un rapido stratagemma, si è impossessata dei preziosi per un valore di circa 100mila euro, fuggendo dal condominio. Ad attenderla in strada c'era un complice di 53 anni al volante di un'auto a noleggio con il motore acceso. I due, trasferisti della provincia di Napoli, erano però già sotto osservazione dai veri carabinieri della Sezione Operativa del NORM della Compagnia di Mantova, impegnati in un servizio perlustrativo in borghese. Insospettiti dalle continue fermate della vettura, i militari sono intervenuti bloccando l'auto proprio mentre la donna risaliva a bordo per darsi alla fuga.

L'arresto e le indagini

La coppia è stata arrestata con l'accusa di truffa aggravata e furto. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi simili nella zona e per risalire all'eventuale rete di complici. Le forze dell'ordine ricordano ancora una volta l'importanza di diffidare delle telefonate sospette e di contattare immediatamente il 112 in caso di richieste di denaro o preziosi da parte di sedicenti carabinieri o altre forze di polizia.


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Argomenti:
truffa-anziani mantova arresto-carabinieri finto-maresciallo truffa-aggravata consigli-112

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