Armenia Italia Under 21, Baldini chiede personalità e concentrazione agli Azzurrini

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Alla vigilia della sfida, il commissario tecnico punta sulla qualità della prestazione e sulla forza del gruppo. Fiducia in Camarda, indicazioni positive dalle amichevoli e scelte di formazione legate al lavoro sul campo.

La classifica dell’avversario non deve condizionare l’atteggiamento dell’Italia Under 21. È questo il messaggio centrale di Silvio Baldini nella conferenza stampa che precede la partita contro l’Armenia: affrontare l’impegno con concentrazione, esprimere il proprio gioco e cercare una prestazione all’altezza delle capacità della squadra.

Il tecnico vuole evitare che gli Azzurrini guardino già alla successiva sfida con la Polonia. Prima viene il lavoro sul campo, con la stessa attenzione indipendentemente dal nome e dalla posizione dell’avversario.

Baldini indica il rischio da evitare contro l’Armenia

Per il commissario tecnico, l’insidia principale è un approccio sbagliato. Considerare semplice una partita perché si affronta una squadra ultima in classifica può alimentare superficialità; al contrario, concentrarsi troppo sulla forza della capolista può generare timore.

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Sono due atteggiamenti diversi che possono produrre lo stesso effetto: impedire ai giocatori di esprimere pienamente le proprie qualità.

La richiesta di Baldini è quindi precisa. L’Under 21 deve concentrarsi su ciò che sa fare, mantenendo equilibrio, fiducia e responsabilità collettiva. La spensieratezza richiamata dal tecnico significa giocare con libertà mentale, rispettando però l’organizzazione della squadra.

Le amichevoli offrono indicazioni positive

Baldini ha valutato favorevolmente le due amichevoli disputate durante il raduno. Ha osservato una squadra capace di muoversi con i tempi giusti e di mantenere buoni equilibri.

Il tecnico riconosce che un test amichevole comporta un livello di tensione diverso rispetto a una gara ufficiale. Le indicazioni raccolte restano comunque utili per capire come il gruppo stia assimilando il lavoro.

Il passaggio successivo sarà trasferire quei comportamenti nella partita contro l’Armenia, dove continuità della concentrazione e qualità delle scelte dovranno accompagnare la voglia di giocare.

Camarda convince per disponibilità e senso di appartenenza

Uno dei temi della conferenza riguarda Francesco Camarda, sul quale Baldini esprime una fiducia che va oltre il possibile impiego dal primo minuto.

Il commissario tecnico ne apprezza la disponibilità, il desiderio di migliorare e soprattutto il senso di appartenenza alla Nazionale. Qualità che lo rendono un riferimento positivo all’interno del gruppo.

Baldini comprende anche il desiderio dell’attaccante di trovare maggiore spazio nel club. La risposta, nella sua lettura, deve arrivare attraverso il lavoro quotidiano e la crescita personale. Il minutaggio ridotto non cancella il valore del contributo che Camarda può offrire agli Azzurrini.

La formazione dipenderà dagli allenamenti

Le scelte per Armenia Italia Under 21 non saranno determinate automaticamente dalle presenze accumulate nei rispettivi campionati.

Baldini distingue due momenti: le prestazioni nei club aiutano a orientare le convocazioni, mentre durante il raduno diventano decisivi l’osservazione diretta, gli allenamenti e il confronto quotidiano con i calciatori.

Il tecnico non presenta inoltre i due impegni come un programma di rotazioni già stabilito. La priorità resta affrontare la prima partita con la formazione ritenuta più adatta, senza anticipare le valutazioni sulla Polonia.

Comuzzo e Fortini danno risposte incoraggianti

Parole positive anche per Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini, già conosciuti dal commissario tecnico nei precedenti raduni.

Baldini li descrive come giocatori brillanti, umili e desiderosi di crescere. La loro disponibilità a mettersi al servizio della squadra rappresenta un elemento importante nella costruzione del gruppo.

Dalle sue risposte emerge un criterio costante: accanto alle qualità individuali contano l’atteggiamento e la capacità di contribuire al funzionamento collettivo.

Il gruppo resta concentrato sul calcio

Interpellato sull’ipotesi di commissariamento federale, Baldini chiarisce che l’argomento non occupa la quotidianità della squadra. L’attenzione resta rivolta agli allenamenti, al miglioramento e alla preparazione delle partite.

Anche il concetto di divertimento nel calcio, centrale nel suo discorso, viene collegato alla professionalità: esprimere il talento dentro un’organizzazione condivisa, trovando soddisfazione nel proprio gioco e nel lavoro con i compagni.

Quanto alle differenze tra chi gioca in Italia e chi milita all’estero, il tecnico non segnala divari evidenti nella preparazione osservata durante il raduno. Riferisce che alcuni calciatori descrivono ritmi più elevati nei campionati stranieri, ma evita di trasformare queste testimonianze in una valutazione generale.

Contro l’Armenia, Baldini si aspetta dunque un’Italia capace di unire personalità e disciplina, senza lasciarsi condizionare dalla classifica e senza perdere di vista il valore della prestazione.