Oktober Park a Catanzaro dal primo al quattro ottobre tra concerti birra e street food
Dal jazz di Fabrizio Bosso allo swing di Bobo Rondelli fino al Vasco Rock Show e a Nicola Conte il Parco della Biodiversità ospita quattro serate a ingresso libero
Il Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro si prepara a ospitare la prima edizione di Oktober Park, in programma dal 1 al 4 ottobre 2026. Quattro giornate nelle quali birra, gastronomia e musica dal vivo si incontreranno in uno degli spazi verdi più rappresentativi del capoluogo calabrese.
La manifestazione, a ingresso libero, propone un calendario che attraversa jazz, swing, sonorità urbane e rock, affiancando ai concerti stand gastronomici e street food. La collaborazione artistica con il Catanzaro Jazz Fest porterà sul palco quattro appuntamenti, uno per ciascuna giornata.
Il programma di Oktober Park a Catanzaro
L’offerta musicale è pensata per coinvolgere pubblici diversi: chi cerca un concerto jazz, chi preferisce il repertorio della canzone italiana e chi vuole trascorrere una serata tra rock e DJ set. Gli appuntamenti entreranno nel vivo nelle ore serali.
Giovedì primo ottobre Emanuele Marsico con Fabrizio Bosso
L’apertura musicale sarà affidata a Emanuele Marsico Quintet con Fabrizio Bosso. Il progetto intreccia jazz, canzone italiana, influenze brasiliane e tradizione napoletana, lasciando spazio all’improvvisazione e al dialogo tra gli strumenti.
Accanto a Marsico, alla tromba e alla voce, e allo special guest Fabrizio Bosso, alla tromba, si esibiranno Guglielmo Santimone al pianoforte, Francesco Tino al basso e Alessandro Marzano alla batteria.
Una serata che introduce la componente jazz della manifestazione attraverso un repertorio capace di avvicinare tradizioni musicali differenti.
Venerdì due ottobre Bobo Rondelli e Nico Gori tra canzone italiana e swing
Il secondo appuntamento vedrà protagonisti Bobo Rondelli e Nico Gori Swing 10Tet, con uno spettacolo che unisce la personalità del cantautore alla sonorità di una formazione orchestrale.
Il repertorio rilegge la canzone italiana degli anni Cinquanta e Sessanta, attraversando brani legati a Fred Buscaglione, Fred Bongusto, Sergio Endrigo, Mina e Umberto Bindi. A questi si affiancano composizioni originali di Rondelli riarrangiate per il progetto.
La formazione coinvolge, tra gli altri, Michela Lombardi alla voce, Mattia Donati alla chitarra e alla voce, Federico Frassi al pianoforte e una sezione di fiati guidata dal clarinetto di Nico Gori. Completano l’organico contrabbasso, batteria e la presenza di Iacopo Crudeli come presentatore e voce.
Il programma di venerdì proseguirà con la Capofortuna Band e un DJ set.
Sabato tre ottobre Kolosso e Vasco Rock Show
Il sabato accosterà due proposte dal carattere molto diverso. I Kolosso presenteranno OVER, progetto che mette in relazione jazz contemporaneo, elettronica, trap e drill.
La formazione, nata nel 2023 sotto la guida del polistrumentista e produttore Davide “Kidd” Angelica, combina sintetizzatori, campionamenti, fiati e sezione ritmica. Il risultato è una ricerca sonora nella quale l’improvvisazione incontra i linguaggi della scena urbana.
A seguire salirà sul palco il Vasco Rock Show, tribute band dedicata alle canzoni di Vasco Rossi. Massimiliano Iannino alla voce, Antonio Politano alle tastiere, Christian Muccari e Alessandro Bevilacqua alle chitarre, Andrea Guastella al basso e Raffaele Posca alla batteria porteranno al Parco un’esibizione costruita attorno all’energia del repertorio rock.
La serata si concluderà con un DJ set.
Domenica quattro ottobre Nicola Conte e Sera Kalo
La chiusura sarà affidata al Nicola Conte Group con il progetto Umoja e Sera Kalo. Il concerto esplorerà l’incontro tra spiritual jazz, soul, influenze africane e ritmi afro-caraibici.
Il linguaggio musicale di Nicola Conte, chitarrista, produttore e DJ, troverà nella voce di Sera Kalo un’interlocutrice capace di muoversi tra canto, spoken word e improvvisazione.
Sul palco saranno presenti anche Pietro Lussu al pianoforte e alle tastiere, Pasquale Calò al sax tenore, Ameen Saleem al basso, Enrico Morello alla batteria e Gabriel Prado alle percussioni.
Birra e street food nel verde del Parco
Accanto ai concerti, Oktober Park Catanzaro offrirà un percorso dedicato alla birra e alle proposte gastronomiche, con stand e specialità di street food che accompagneranno le giornate della manifestazione.
La formula permette di vivere l’evento anche come occasione di incontro: una passeggiata nel Parco, una sosta per mangiare e la possibilità di ascoltare musica dal vivo nello stesso luogo.
L’iniziativa si rivolge a gruppi di amici, famiglie e appassionati di musica, con una proposta che affianca l’intrattenimento alla convivialità.
Il Parco della Biodiversità come luogo di cultura e socialità
La scelta del Parco della Biodiversità Mediterranea dà alla manifestazione una cornice riconoscibile. I percorsi nel verde e la presenza del Parco Internazionale della Scultura inseriscono l’appuntamento in un contesto nel quale natura e arte fanno già parte dell’esperienza dei visitatori.
La vicinanza della Provincia di Catanzaro accompagna l’obiettivo di valorizzare questo spazio pubblico attraverso un evento rivolto alla cittadinanza e a chi arriva nel capoluogo. La programmazione musicale e gastronomica aggiunge così un’occasione per frequentare il Parco anche nelle ore serali.
Date ingresso e informazioni utili
Oktober Park Beer & Food si svolgerà dal 1 al 4 ottobre 2026 al Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, con ingresso libero.
Per gli aggiornamenti sul programma e le informazioni organizzative sono disponibili il sito oktoberpark.it, la pagina Facebook Oktober Park e il profilo Instagram @oktoberpark.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.