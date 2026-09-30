Guardia di Finanza a Lucca Comics 2027: il Calendario Storico a Fumetti

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La Guardia di Finanza sbarca a Lucca Comics & Games con un progetto speciale: il Calendario Storico 2027 interamente a fumetti. L'annuncio è arrivato questa mattina durante la presentazione della 60ª edizione del festival, in programma dal 28 ottobre al 1° novembre. Un appuntamento attesissimo che ogni anno richiama migliaia di appassionati di fumetti, giochi e cultura pop da tutta Italia e non solo.

Un calendario a fumetti per raccontare i valori delle Fiamme Gialle

Il Calendario Storico 2027 della Guardia di Finanza sarà presentato ufficialmente nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre, proprio durante la kermesse lucchese. Dodici tavole artistiche, firmate da altrettanti artisti di fama nazionale, daranno vita a storie di finanzieri-eroi. Attraverso la nona arte, il Corpo intende avvicinare le nuove generazioni e comunicare i valori fondanti: coraggio, altruismo, dedizione, senso del dovere e responsabilità.

Ogni mese dell'anno sarà illustrato da una striscia a fumetti che racconta azioni significative compiute dai finanzieri, anche liberi dal servizio, talvolta fino al sacrificio della vita. Un modo originale e coinvolgente per tramandare la memoria e l'impegno quotidiano del Corpo.

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Lucca Comics & Games 2027: un'edizione da record

La 60ª edizione di Lucca Comics & Games si preannuncia ricca di eventi e sorprese. La città toscana si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo, con un programma che spazia dai fumetti ai giochi da tavolo, dalle mostre agli incontri con gli autori. La presenza della Guardia di Finanza con il suo calendario storico rappresenta un momento di incontro tra istituzioni e cultura pop, dimostrando come i valori del Corpo possano essere comunicati anche attraverso linguaggi contemporanei.

Dodici artisti per dodici storie di eroismo quotidiano

Il Calendario Storico 2027 vedrà la partecipazione di dodici artisti di fama nazionale, ognuno dei quali ha interpretato con il proprio stile una storia di finanzieri. Le tavole raccontano episodi di coraggio, solidarietà e dedizione al dovere, offrendo uno spaccato autentico dell'operato delle Fiamme Gialle. Un'iniziativa che unisce arte, memoria e impegno civile, confermando la capacità della Guardia di Finanza di rinnovarsi e dialogare con il pubblico più giovane.