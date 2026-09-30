Calabria, Masterplan e WebGIS per la sicurezza dei corsi d'acqua

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Si è tenuto oggi pomeriggio alla Cittadella regionale un incontro cruciale per la sicurezza del territorio calabrese. Convocata dal prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, la riunione ha visto la partecipazione degli assessori regionali Antonio Montuoro (Ambiente) e Gianluca Gallo (Agricoltura), del dirigente generale del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia e dei sindaci della provincia di Catanzaro. Obiettivo: rafforzare la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una programmazione condivisa degli interventi sui corsi d'acqua.

Collaborazione istituzionale al centro

Il prefetto Di Nuzzo ha aperto i lavori sottolineando l'importanza della sinergia tra istituzioni: "La riunione, convocata d'intesa con il presidente della Regione, è all'insegna della massima collaborazione istituzionale in tema di protezione civile e prevenzione del dissesto idrogeologico. La protezione civile non è competenza di un singolo ente, ma richiede una convergenza di intenti e un impegno condiviso". Di Nuzzo ha inoltre elogiato l'iniziativa della Regione e del presidente Occhiuto che mette a disposizione mezzi e risorse per i Comuni in difficoltà.

Il Masterplan regionale

L'assessore Montuoro ha illustrato il Masterplan predisposto dalla Regione, che ha permesso di individuare le principali criticità lungo le aste fluviali. "Grazie al lavoro con Calabria Verde e i Consorzi di bonifica, nei mesi primaverili ed estivi siamo intervenuti prima della stagione delle piogge. Solo Calabria Verde ha effettuato manutenzioni su oltre 320 chilometri di alvei", ha dichiarato. Montuoro ha poi presentato il WebGIS regionale, una piattaforma che geolocalizza tutti i corsi d'acqua, fossi e canali, offrendo ai sindaci uno strumento concreto per monitoraggio e programmazione.

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Convenzioni e supporto ai Comuni

L'assessore ha ricordato che i Comuni possono stipulare convenzioni con Calabria Verde e i Consorzi di bonifica per interventi di pulizia e manutenzione, beneficiando di costi contenuti e supporto regionale. Le richieste vengono valutate in base alle priorità, con attenzione alle aree urbane e alle infrastrutture sensibili. "L'obiettivo è investire nella prevenzione per tutelare un territorio già fragile e reso più vulnerabile dagli eventi meteorologici estremi", ha concluso Montuoro.

Le opportunità per i Comuni

Nel corso dell'incontro è stato evidenziato il ruolo di Calabria Verde e del Consorzio di bonifica nel supportare i Comuni per interventi di manutenzione ordinaria e riduzione del rischio idrogeologico. L'assessore Gallo ha rimarcato l'impegno del Governo regionale: "Il Masterplan rappresenta un ulteriore passo avanti. Disporre di una mappatura puntuale e di una programmazione condivisa consente di agire efficacemente sulla prevenzione, tutelando cittadini, infrastrutture e patrimonio agricolo". Gallo ha poi aggiunto: "Dopo un'estate siccitosa, è verosimile attendersi precipitazioni abbondanti. Dobbiamo lavorare in sinergia con prefetture ed enti locali, intervenendo con azioni preventive mirate".

Il WebGIS e il Masterplan illustrati ai sindaci

Il dirigente Siviglia ha presentato nel dettaglio la piattaforma WebGIS regionale, che raccoglie e georeferenzia le criticità del territorio e le segnalazioni della Sorveglianza idraulica. Ha inoltre illustrato il Masterplan degli interventi di manutenzione ordinaria, che include opere realizzate, in corso e programmate da Protezione civile, Calabria Verde, Consorzio di bonifica e Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. "La complessità del territorio calabrese impone un'azione costante di monitoraggio e prevenzione. Il contributo dei sindaci è fondamentale per aggiornare il quadro delle criticità", ha dichiarato Siviglia.

Credenziali di accesso ai Comuni

Al termine dell'incontro, ai singoli Comuni sono state rilasciate le credenziali di accesso al sistema WebGIS, che consentiranno di consultare i punti di criticità, monitorare le azioni intraprese e gli interventi già attuati dai dipartimenti regionali competenti. All'iniziativa hanno partecipato anche i direttori generali dei dipartimenti regionali per la difesa del suolo: Francesco Tarsia, Domenico Coscarella, Domenico Pallaria, Giuseppe Oliva, Giacomo Giovinazzo, Giuseppe Nardi Commisso e i rappresentanti di tutti gli enti competenti in materia.