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Tentato furto in capannone a Roma: arrestati due uomini dai Carabinieri

Redazione
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Tentato furto in capannone a Roma: arrestati due uomini dai Carabinieri
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Nella serata di ieri, nel quartiere di via di Cervara, zona est di Roma, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza due uomini italiani, un 44enne e un 37enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per tentato furto aggravato ai danni di un capannone industriale.

La dinamica del tentato furto

Secondo la ricostruzione, i due si sono introdotti all'interno del capannone con l'intenzione di asportare un gruppo elettrogeno, un compressore ad aria e una bobina di rame, per un valore complessivo di circa 4mila euro. Mentre erano intenti a mettere a segno il colpo, sono stati sorpresi dai militari, che li hanno bloccati.

L'intervento dei Carabinieri

A far scattare l'allarme è stata una segnalazione giunta al 112. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente sul posto e hanno colto i due in flagranza di reato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Conseguenze giudiziarie

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e collegamenti con altri episodi simili nella zona.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.


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Argomenti:
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