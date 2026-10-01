Tentato furto in capannone a Roma: arrestati due uomini dai Carabinieri
Nella serata di ieri, nel quartiere di via di Cervara, zona est di Roma, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza due uomini italiani, un 44enne e un 37enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per tentato furto aggravato ai danni di un capannone industriale.
La dinamica del tentato furto
Secondo la ricostruzione, i due si sono introdotti all'interno del capannone con l'intenzione di asportare un gruppo elettrogeno, un compressore ad aria e una bobina di rame, per un valore complessivo di circa 4mila euro. Mentre erano intenti a mettere a segno il colpo, sono stati sorpresi dai militari, che li hanno bloccati.
L'intervento dei Carabinieri
A far scattare l'allarme è stata una segnalazione giunta al 112. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente sul posto e hanno colto i due in flagranza di reato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.
Conseguenze giudiziarie
Su disposizione dell'autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e collegamenti con altri episodi simili nella zona.
Presunzione di innocenza
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.
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