Catanzaro, incentivi alle imprese: ecco gli incontri di oggi a Gagliano e Santa Maria

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Due Info Day in programma oggi, giovedì 1 ottobre, per conoscere i bandi da 2 milioni di euro. Appuntamenti alle 15 a Gagliano e alle 19 a Santa Maria, con contributi a fondo perduto fino all’80 per cento delle spese ammissibili.

Oggi le opportunità di finanziamento per le imprese di Catanzaro arrivano a Gagliano e Santa Maria. Prosegue il ciclo di Info Day Incentivi alle Imprese, promosso dal settore Attività Economiche del Comune per presentare i due avvisi della Strategia Urbana Integrata, che mettono a disposizione complessivamente 2 milioni di euro.

Gli incontri si rivolgono sia a chi vuole avviare una nuova attività, sia agli imprenditori interessati al rilancio di un’impresa esistente. Sarà possibile approfondire le misure, chiarire i dubbi e ricevere indicazioni utili per la preparazione dei progetti.

Gli incontri di oggi a Gagliano e Santa Maria

Il calendario di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, prevede due appuntamenti:

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Gagliano alle ore 15.00 , presso il Centro Sociale Comunale , sede Scout.

, presso il , sede Scout. Santa Maria alle ore 19.00, nella sala parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Zarapoti.

Gli Info Day offrono agli operatori economici un’occasione di confronto diretto sulle condizioni dei bandi e sugli aspetti da considerare prima di presentare una domanda.

Il percorso proseguirà lunedì 5 ottobre alle ore 15.30, presso Spazio 2 a Palazzo Fazzari, nel Centro Storico.

Due bandi e 2 milioni di euro per le imprese di Catanzaro

Le risorse provengono dal PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 e sono ripartite tra due interventi con una diversa destinazione territoriale:

Avviso 8.1 Centro Storico , con una dotazione di 600 mila euro .

, con una dotazione di . Avviso 8.2 Imprese di Quartiere, con 1,4 milioni di euro disponibili.

Entrambe le misure prevedono contributi a fondo perduto fino all’80 per cento delle spese ammissibili. Il sostegno riguarda quindi i costi riconosciuti finanziabili secondo le condizioni dei rispettivi avvisi.

Per chi sta valutando un investimento, è fondamentale individuare il bando pertinente alla propria iniziativa e verificare requisiti di accesso, spese ammesse e documentazione richiesta.

Il primo Info Day nel quartiere marinaro

Il ciclo informativo ha preso il via nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre, all’Hotel Perla del Porto, con la partecipazione di imprenditori e aspiranti imprenditori.

Durante l’incontro, l’assessora alle Attività Economiche Giuliana Furrer e la dirigente Benedetta De Vita hanno illustrato le due misure e le opportunità offerte dai finanziamenti.

La scelta di organizzare appuntamenti nei quartieri rende più accessibili le informazioni e permette ai potenziali beneficiari di approfondire gli aspetti tecnici legati alla costruzione delle proposte.

Domande aperte da oggi fino al 2 novembre

Le domande di partecipazione possono essere presentate da oggi, 1 ottobre, fino al 2 novembre 2026.

Le imprese interessate possono utilizzare questo periodo per verificare le condizioni del bando, definire le spese da inserire nel progetto e raccogliere i documenti necessari. Gli incontri informativi rappresentano un passaggio utile per chiarire eventuali dubbi prima dell’invio.

Per informazioni, quesiti e chiarimenti tecnici, è disponibile l’indirizzo [email protected].