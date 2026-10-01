Meteo Italia, ottobre parte con sole e caldo fino a 29 gradi e una possibile svolta dal 7

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L’alta pressione mantiene il tempo stabile su gran parte del Paese fino ai primi giorni della prossima settimana. Qualche pioggia interessa il Nordovest e la Sardegna, mentre nel weekend prevalgono le schiarite con mattinate fresche e possibili foschie

L’inizio di ottobre 2026 conserva un clima molto mite sull’Italia. L’anticiclone continua a ostacolare l’ingresso delle perturbazioni atlantiche, favorendo giornate in prevalenza asciutte e temperature massime fino a 28 o 29 gradi nelle località più calde del Centro.

La stabilità, tuttavia, non significa cielo sereno ovunque. Tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, correnti più umide da ovest portano maggiore nuvolosità soprattutto al Centro-Nord, con effetti limitati sul fronte delle precipitazioni. Il primo weekend di ottobre si prospetta complessivamente favorevole alle attività all’aperto, salvo qualche disturbo sui rilievi alpini. meteo.it

Meteo giovedì 1 ottobre, più nubi al Nordovest e qualche pioggia

La giornata di giovedì 1 ottobre presenta alcune differenze tra le regioni. L’alta pressione protegge buona parte della Penisola, mentre i settori occidentali risentono maggiormente dell’arrivo di aria umida.

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Nord, precipitazioni soprattutto sulle montagne piemontesi

Al Nordovest la nuvolosità aumenta, con cieli anche coperti tra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Le precipitazioni si concentrano soprattutto sulle Alpi e Prealpi piemontesi, senza delineare un peggioramento esteso a tutto il Settentrione.

Sul resto del Nord si alternano nubi e schiarite, in un contesto generalmente asciutto. Le temperature massime risultano più contenute nelle zone occidentali, con valori tra 21 e 23 gradi, mentre al Nordest possono raggiungere 24 o 26 gradi.

Centro e Sardegna, nuvolosità a ovest e sole sulle altre regioni

In Toscana e Sardegna il cielo si presenta più nuvoloso. Sull’isola sono possibili piogge sparse, mentre sulle regioni centrali peninsulari prevalgono condizioni asciutte, con maggiore soleggiamento lontano dagli addensamenti.

Le massime previste spaziano dai 23 o 25 gradi di Ancona, Pescara e Campobasso ai 27 o 28 gradi di Firenze e Roma. La ventilazione resta debole e i mari generalmente calmi.

Sud e Sicilia, tempo stabile e clima mite

Al Sud e in Sicilia prosegue il bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Non emergono segnali di precipitazioni diffuse.

Le temperature diurne restano piacevoli: si prevedono circa 22 gradi a Potenza e punte di 28 gradi a Napoli. I venti deboli favoriscono mari calmi o poco mossi.

Meteo venerdì 2 ottobre, giornata asciutta con schiarite più ampie al Sud

Per venerdì 2 ottobre si conferma uno scenario dominato dall’alta pressione, pur con una certa nuvolosità residua al Centro-Nord.

Al Settentrione il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con schiarite e senza precipitazioni significative nel quadro descritto. Le massime si porteranno generalmente tra 23 e 26 gradi.

Al Centro e in Sardegna si alterneranno sole e passaggi nuvolosi. Le temperature potranno raggiungere 28 o 29 gradi a Firenze e Roma, mentre lungo parte del versante adriatico e nelle località interne resteranno più contenute.

Il Sud e la Sicilia manterranno il maggiore soleggiamento, con venti deboli e condizioni marine generalmente tranquille. Lo Ionio potrà risultare localmente poco mosso.

Weekend del 3 e 4 ottobre, prevale il sole con disturbi sulle Alpi

Il primo fine settimana di ottobre non dovrebbe segnare un cambiamento sostanziale. L’anticiclone continuerà a garantire condizioni stabili sulla maggior parte delle regioni, pur lasciando spazio a qualche annuvolamento.

Sabato 3 ottobre, possibili foschie al mattino in Pianura Padana

Sabato 3 ottobre sarà prevalentemente asciutto, con ampie schiarite su buona parte d’Italia. Una maggiore presenza di nubi è attesa al Nordovest e lungo l’arco alpino, dove non si esclude qualche isolato piovasco sui rilievi di confine.

La scarsa ventilazione e l’umidità accumulata nei bassi strati potranno favorire foschie mattutine in Pianura Padana, soprattutto nelle zone più soggette al ristagno dell’aria. La visibilità potrebbe quindi essere localmente ridotta nelle prime ore del giorno.

Nelle aree maggiormente soleggiate le massime potranno raggiungere 25 o 27 gradi, in particolare al Centro-Sud.

Domenica 4 ottobre, qualche rovescio pomeridiano sui rilievi

Anche domenica 4 ottobre si prospetta nel complesso stabile, con sole e passaggi nuvolosi senza conseguenze rilevanti su gran parte della Penisola.

Durante il pomeriggio potranno svilupparsi addensamenti sulle Alpi, soprattutto vicino ai confini, accompagnati da brevi piovaschi o rovesci isolati. Si tratterebbe di fenomeni locali, da distinguere dall’arrivo di una perturbazione organizzata.

Fuori dalle aree montuose il quadro resterà sostanzialmente invariato, con clima mite nelle ore centrali e maggiore frescura dopo il tramonto.

Perché fa caldo di giorno ma fresco al mattino

Questa fase di inizio ottobre è caratterizzata da una sensibile differenza tra le temperature diurne e quelle notturne.

Con cieli poco nuvolosi, il sole riesce ancora a riscaldare efficacemente il suolo durante il giorno. Di notte, invece, il terreno perde calore e l’aria vicino alla superficie si raffredda, soprattutto nelle zone interne e nelle vallate.

L’escursione termica rende quindi utili abiti a strati: le condizioni possono essere fresche al mattino e molto miti nel primo pomeriggio. Le foschie, dove presenti, possono inoltre ritardare il riscaldamento nelle prime ore della giornata.

Meteo prossima settimana, possibile cambiamento tra il 6 e il 7 ottobre

L’alta pressione potrebbe mantenere la propria influenza fino all’inizio della prossima settimana. Un possibile indebolimento viene indicato tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, quando correnti atlantiche più instabili potrebbero avvicinarsi al Mediterraneo.

L’eventuale arrivo di una perturbazione dal 7 ottobre resta però una tendenza da confermare. Non è ancora possibile stabilire con precisione quali regioni riceveranno le piogge, quanto saranno intense e se il peggioramento riuscirà a coinvolgere una parte ampia del Paese. tg24.sky.it

Il quadro più definito riguarda dunque i prossimi giorni: tempo prevalentemente stabile, caldo nelle ore diurne e disturbi circoscritti soprattutto al Nordovest e sulle Alpi. Per una svolta verso condizioni più autunnali saranno decisivi gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’anticiclone.