’Ndrangheta nel Reggino dodici arresti nell’operazione dei carabinieri

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sette persone in carcere e cinque ai domiciliari dopo il provvedimento del Gip. Le contestazioni comprendono associazione mafiosa, estorsione, violenza privata, armi e droga

I carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno eseguito questa mattina, in provincia di Reggio Calabria, un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di dodici persone. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari, ha disposto la custodia in carcere per sette indagati e gli arresti domiciliari per gli altri cinque. mattinopadova.it

Le accuse contestate agli indagati

L’indagine riguarda diverse ipotesi di reato. Le dodici persone sono indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, detenzione illegale di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le contestazioni non riguardano necessariamente tutti gli indagati nella stessa misura: le singole posizioni e i presunti ruoli dovranno essere precisati attraverso i dettagli dell’inchiesta.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

I particolari attesi nella conferenza stampa

Ulteriori informazioni sull’operazione nel Reggino saranno illustrate durante la conferenza stampa prevista alle 11.30, presso il Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria.

La presentazione consentirà di conoscere il quadro investigativo alla base delle misure. Nel testo finora diffuso non sono indicati i nomi degli indagati, i comuni interessati né eventuali gruppi criminali coinvolti.

Il procedimento è nella fase delle indagini

Gli arresti costituiscono l’esecuzione di misure cautelari e non una condanna. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza delle persone coinvolte.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.