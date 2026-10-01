Roma, blitz antidroga dei Carabinieri: 23 arresti e 9 chili di stupefacenti sequestrati

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Un'ondata di controlli antidroga ha scosso la Capitale negli ultimi giorni. I Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno condotto diverse operazioni, dal centro storico alle zone più periferiche, che hanno portato complessivamente all'arresto di 23 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilancio è pesante: quasi 9 chilogrammi di droga sequestrati, insieme a denaro contante e materiale per il confezionamento.

Trastevere: maxi sequestro di cocaina e hashish

Nel cuore di Trastevere, i militari della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna, tutti cittadini italiani. Durante un servizio di pattuglia, i Carabinieri hanno notato i tre in atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere a un controllo. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno portato al ritrovamento di 8,2 kg di cocaina, 117 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, 4.530 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio e altri 4.200 euro in banconote presumibilmente false.

Via Cola di Rienzo: arrestato un 51enne

Spostandosi verso via Cola di Rienzo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato un cittadino italiano di 51 anni. L'uomo è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi e di 965 euro in contanti, probabile incasso dell'attività illecita.

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Zona Macao: metanfetamine ed ecstasy in casa

Sempre nel centro di Roma, nella zona di Macao, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato due persone. Le perquisizioni personali e locali hanno permesso di sequestrare complessivamente 100 grammi di hashish, 95 grammi di metanfetamine, 25 grammi di marijuana e 2 ml di ecstasy liquida. Insieme alla droga, sono stati posti sotto sequestro anche materiale per il confezionamento, quattro bilancini di precisione e 2.255 euro in contanti.

Un fenomeno in crescita

Questi interventi rappresentano solo l'ultima azione in ordine di tempo contro lo spaccio nella Capitale. Le forze dell'ordine continuano a intensificare i controlli, con l'obiettivo di contrastare un mercato illegale che non conosce crisi e che alimenta insicurezza e degrado in molte zone della città. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti con reti più ampie.