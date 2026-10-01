Pavia, minaccia la madre con una roncola e aggredisce i carabinieri: arrestato con il taser

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un episodio di violenza domestica si è verificato ieri sera a Broni, in provincia di Pavia, dove un uomo di 30 anni ha minacciato la madre con una roncola e poi ha tentato di aggredire i carabinieri intervenuti sul posto. Per immobilizzarlo, i militari hanno dovuto utilizzare il taser.

La richiesta di aiuto e l escalation

Secondo quanto ricostruito, è stata la stessa madre, impaurita dall'ennesimo litigio violento con il figlio, a chiamare il 112. Mentre era in corso la telefonata, però, la situazione è precipitata: il trentenne ha afferrato una roncola, un attrezzo agricolo con lama curva, e l'ha puntata alla gola della donna.

L intervento dei carabinieri

Dopo pochi minuti, sono giunti nell'abitazione in cui i due convivono i carabinieri della compagnia di Stradella. L'uomo si trovava nella propria stanza, in evidente stato di agitazione. I militari hanno cercato di riportarlo alla calma e di convincerlo a deporre l'arma. Tuttavia, il trentenne ha invece minacciato i carabinieri e ha tentato di aggredirli. È stato quindi necessario l'uso del taser per neutralizzarlo e disarmarlo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Arresto e violenze pregresse

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Dai racconti della madre, gli investigatori hanno appurato che le violenze da parte del figlio andavano avanti da tempo. La donna, esausta, ha trovato il coraggio di denunciare l'ennesimo episodio, che questa volta avrebbe potuto avere conseguenze fatali.