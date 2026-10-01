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Arrestato a Brindisi per Stalking: Uomo Perseguita la Vicina

Redazione
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Arrestato a Brindisi per Stalking: Uomo Perseguita la Vicina
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Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, con l'accusa di atti persecutori e molestie nei confronti della sua vicina di casa. L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le accuse e le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo si era infatuato della donna e, dopo aver ricevuto un rifiuto alla proposta di avviare una relazione sentimentale, avrebbe iniziato a perseguitarla con minacce, ingiurie e pedinamenti, culminati in un episodio di aggressione. Le condotte illecite sarebbero proseguite per un anno, da ottobre 2024 a settembre 2026, con un'intensificazione nell'ultimo periodo.

La denuncia della vittima

È stata la stessa vittima a presentare querela. La donna, a causa dell'ansia e della paura, sarebbe stata costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, rinunciando persino all'attività lavorativa pur di evitare contatti con l'indagato. L'arresto rappresenta una misura a tutela della persona offesa, che ora potrà contare sul supporto delle autorità.

L'arresto e le conseguenze

Il 53enne, residente a Latiano ma di fatto domiciliato a Torre Santa Susanna, è stato collocato agli arresti domiciliari. L'operazione dei carabinieri dimostra l'attenzione delle forze dell'ordine verso i reati di stalking e violenza di genere, fenomeni che continuano a destare preoccupazione e richiedono una risposta tempestiva ed efficace.


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arresto brindisi stalking atti persecutori molestie vicina casa carabinieri torre santa susanna ordinanza domiciliari

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