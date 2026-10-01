Lavaggio strade a Catanzaro il 3 ottobre divieto di sosta in via Buccarelli e via Jannelli
Sabato mattina pulizia della carreggiata e dei marciapiedi con rimozione dei veicoli nei tratti interessati dalle ore 5 fino alla conclusione dei lavori
Sabato 3 ottobre 2026 è previsto un intervento di lavaggio delle strade e dei marciapiedi in via E. Buccarelli e via M. Jannelli, a Catanzaro. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, il comando di Polizia Locale ha adottato un’ordinanza che introduce temporaneamente il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati dei tratti interessati.
La limitazione scatterà alle ore 5 del mattino e resterà in vigore fino al termine dell’intervento, previsto indicativamente per le ore 9.
Le vie e i tratti interessati dal divieto di sosta
Il provvedimento riguarda le seguenti porzioni di strada:
- Via E. Buccarelli, dall’intersezione con via Mario Greco fino all’intersezione con via Pascali.
- Via M. Jannelli, dall’intersezione con via A. De Gasperi fino all’intersezione con via Mario Greco.
In entrambi i tratti, il divieto di sosta con rimozione si applicherà su tutti e due i lati della strada, così da lasciare liberi gli spazi necessari al passaggio dei mezzi e alle attività degli operatori.
Orari del lavaggio e conclusione dell’intervento
Le operazioni inizieranno nella prima mattinata di sabato 3 ottobre. L’orario delle 9 rappresenta una previsione: la conclusione effettiva dipenderà dal completamento della pulizia.
Per chi parcheggia abitualmente nelle aree coinvolte, è quindi opportuno spostare il veicolo prima delle ore 5, anche organizzandosi dalla sera precedente, e verificare la segnaletica temporanea prima di tornare a sostare.
Pulizia della carreggiata e dei marciapiedi
Il lavaggio stradale permette di rimuovere sporco e residui dalle superfici, contribuendo alla cura degli spazi pubblici. La disponibilità della carreggiata libera dalle auto agevola inoltre la pulizia dei margini della strada e delle zone adiacenti ai marciapiedi.
Residenti e automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle disposizioni temporanee: i mezzi lasciati in sosta nei tratti indicati durante la validità del divieto saranno soggetti alla rimozione prevista dall’ordinanza.
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