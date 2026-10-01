Lamezia Terme investe nella sicurezza digitale con due funzionari certificati CompTIA Security+

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La formazione del personale rafforza le competenze del Comune nella protezione dei dati e nella gestione dei rischi informatici

Il Comune di Lamezia Terme rafforza le proprie competenze in materia di cybersicurezza. L’ingegnere Matteo Colistra e l’avvocato Pasqualino Mascaro, dipendenti dell’Ente, hanno conseguito la certificazione internazionale CompTIA Security+, al termine di un percorso che punta a migliorare la preparazione interna nella protezione dei sistemi e delle informazioni.

Il risultato, annunciato il 1 ottobre 2026, si inserisce nell’investimento dell’Amministrazione sulla formazione del personale. L’obiettivo è rendere gli uffici più preparati ad affrontare i rischi digitali e sostenere l’affidabilità dei servizi rivolti a cittadini, famiglie e imprese.

Le competenze attestate dalla certificazione CompTIA Security+

La CompTIA Security+ attesta conoscenze nell’individuazione di minacce e vulnerabilità informatiche, nell’adozione di soluzioni di sicurezza, nella gestione del rischio e nella risposta agli incidenti.

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Per un’amministrazione comunale, queste competenze possono contribuire a riconoscere le criticità dei sistemi, valutare le misure di protezione e affrontare con maggiore consapevolezza eventuali problemi. La sicurezza digitale richiede infatti attenzione sia agli strumenti tecnologici sia alle procedure con cui vengono utilizzati ogni giorno.

Il conseguimento della certificazione da parte dei due funzionari rappresenta quindi una risorsa per l’organizzazione dell’Ente, oltre che un traguardo professionale individuale.

Proteggere i dati significa tutelare i servizi ai cittadini

Gli uffici comunali gestiscono informazioni legate a numerosi aspetti della vita della comunità: anagrafe, tributi, servizi sociali e pratiche edilizie sono alcuni degli ambiti in cui la tutela dei dati assume un ruolo essenziale.

La sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione riguarda la riservatezza delle informazioni, ma anche la loro integrità e disponibilità. Documenti corretti, archivi accessibili al personale autorizzato e sistemi affidabili sono condizioni necessarie per consentire agli uffici di lavorare e ai cittadini di ricevere i servizi.

Rafforzare le competenze interne può aiutare il Comune a prevenire le criticità e a gestire gli eventuali incidenti, limitandone le conseguenze sull’attività amministrativa.

La formazione al centro della strategia comunale

Il percorso nasce dall’impulso del sindaco Mario Murone e della sua Amministrazione, che hanno individuato nell’aggiornamento professionale una leva per migliorare la qualità dei servizi.

L’assessore Tranquillo Paradiso ha evidenziato il legame tra preparazione dei dipendenti e tutela della comunità: investire nelle competenze di chi lavora nell’Ente significa rafforzare anche la protezione dei dati dei cittadini.

Questo approccio accompagna la trasformazione digitale del Comune. L’introduzione di piattaforme e strumenti informatici richiede infatti personale capace di utilizzarli in modo consapevole, riconoscere situazioni anomale e applicare correttamente le procedure di sicurezza.

Maggiore autonomia e conoscenze condivise tra gli uffici

Le competenze acquisite da Colistra e Mascaro potranno contribuire a una maggiore autonomia nella gestione della sicurezza informatica, riducendo progressivamente la dipendenza dalle consulenze esterne.

Un ulteriore beneficio potrà derivare dalla condivisione delle conoscenze con gli altri dipendenti. La diffusione di una cultura della sicurezza digitale aiuta a rendere più consapevoli le attività quotidiane, dall’utilizzo della posta elettronica alla gestione dei documenti e delle credenziali di accesso.

La preparazione di figure interne offre inoltre un supporto al dialogo tra uffici e fornitori tecnologici, favorendo una valutazione più informata delle esigenze dell’Ente.

Aggiornamento continuo per affrontare i rischi digitali

Il Comune di Lamezia Terme intende proseguire con un piano di aggiornamento continuo dedicato alla cybersicurezza e all’innovazione. Il conseguimento delle certificazioni costituisce una tappa di questo percorso, che dovrà accompagnare l’evoluzione delle tecnologie e dei rischi.

La direzione indicata dall’Amministrazione è costruire una Pubblica Amministrazione più preparata, capace di integrare competenze, strumenti e procedure per offrire servizi sicuri, affidabili ed efficienti. La formazione diventa così un investimento concreto nella capacità del Comune di rispondere alle esigenze della città.