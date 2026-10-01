Operazione di rimpatrio: 29 stranieri espulsi dall'Italia con volo charter

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Un'operazione di rimpatrio coordinata dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, con il supporto dell'agenzia Frontex, ha portato all'espulsione di 29 cittadini stranieri irregolari. Il gruppo, composto da persone di origine nordafricana, è stato imbarcato su un volo charter e riaccompagnato nei Paesi di provenienza.

Dettagli dell'operazione

A bordo dell'aereo erano presenti 29 individui, tutti scortati da personale specializzato degli Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della pubblica sicurezza. Secondo quanto riportato, quasi tutti i rimpatriati avevano precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Il caso di Benevento

Tra gli espulsi figura anche il nordafricano che la sera del 24 agosto scorso era stato bloccato dalla Polizia di Stato per aver ferito con un collo di bottiglia padre e figlio nel centro di Benevento, durante i festeggiamenti per san Bartolomeo. L'uomo era stato denunciato per lesioni personali e successivamente espulso dal prefetto di Benevento. Trattenuto presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bari, aveva manifestato la volontà di richiedere asilo, ma l'istanza è stata ritenuta non idonea dalla Commissione territoriale, portando al suo allontanamento dal territorio nazionale.

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Contesto e implicazioni

L'operazione rientra nelle attività di contrasto all'immigrazione clandestina e di gestione dei flussi migratori irregolari. L'uso di voli charter con scorte specializzate è una pratica consolidata per garantire la sicurezza durante i rimpatri. La collaborazione con Frontex sottolinea l'impegno italiano a livello europeo nel controllo delle frontiere.