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Falso maresciallo dei carabinieri arrestato a Mistretta per tentata estorsione

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Falso maresciallo dei carabinieri arrestato a Mistretta per tentata estorsione
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A Mistretta, in provincia di Messina, i Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza un uomo di 75 anni, originario del Palermitano e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di martedì, quando una donna di 68 anni è stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri, le ha intimato di consegnare denaro e gioielli per evitare una presunta denuncia penale.

Poco dopo, l'anziana ha ricevuto la visita del 75enne, che si è presentato come militare dell'Arma e si è fatto consegnare quanto richiesto. Tuttavia, la badante della vittima ha notato l'accaduto e ha prontamente allertato i Carabinieri, che sono giunti tempestivamente nell'abitazione. I militari hanno bloccato l'uomo e lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Le accuse e il sequestro

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno perquisito anche l'auto utilizzata dall'arrestato, rinvenendo e sequestrando un coltello e uno sfollagente. Per questo, l'uomo dovrà rispondere anche di porto di strumenti atti ad offendere.

Conseguenze legali

Al termine delle formalità di rito, il 75enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'episodio mette in luce ancora una volta il fenomeno delle truffe agli anziani, un reato odioso che sfrutta la vulnerabilità delle vittime.


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Argomenti:
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