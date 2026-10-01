Allattamento Materno Sostenibile: la Settimana Mondiale 2026 punta su ciò che funziona

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La Settimana Mondiale dell'Allattamento Materno (SAM) torna anche nel 2026 con un messaggio chiaro: investire in ciò che già funziona per garantire un inizio di vita sostenibile. L'evento, celebrato in tutto il mondo dal 1° al 7 ottobre, vedrà protagonista il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari che promuove l'11ª edizione del flashmob regionale 'Io allatto a km zero', un'iniziativa itinerante per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'allattamento materno.

Un tema che guarda al futuro

Lo slogan scelto per il 2026, 'Allattare per un inizio Sostenibile della Vita Rafforziano ciò che funziona', invita a riflettere non solo su ciò che resta da costruire, ma anche sulle esperienze già dimostratesi efficaci. 'Investire in ciò che funziona significa dare continuità a pratiche quali un counseling qualificato, la protezione della maternità, la creazione di ambienti di lavoro favorevoli e reti di supporto comunitario', sottolineano gli organizzatori. Sostenere l'allattamento, infatti, non può essere responsabilità di un singolo professionista o servizio, ma richiede un impegno collettivo.

Una rete integrata per un supporto continuativo

La SAM 2026 chiama a raccolta tutti gli attori – professionisti dell'area socio-sanitaria, istituzioni, comunità e famiglie – per consolidare una rete stabile, integrata e coordinata. 'La SAM 2026 chiama a raccolta tutti gli attori, professionisti e professioniste dell'area socio-sanitaria, istituzioni, comunità e famiglie, per consolidare una rete stabile, integrata e coordinata', si legge nel comunicato. L'obiettivo è costruire alleanze solide tra servizi sanitari, famiglie e comunità per garantire un supporto efficace e continuativo all'allattamento.

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Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione

Un percorso che trova oggi una nuova collocazione anche nella programmazione nazionale della prevenzione. 'Se nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 la promozione della salute nei primi 1000 giorni era un programma libero, il nuovo PNP 2026-2031 lo inserisce come Programma Predefinito', spiegano gli esperti. Questo cambiamento testimonia l'importanza crescente attribuita alla promozione della salute nei primi anni di vita.

Eventi e iniziative sul territorio

Negli anni, grazie alla collaborazione di operatori dell'area materno-infantile, Pediatri di Famiglia, Enti Locali e associazioni di volontariato, sono state realizzate numerose attività di sostegno alle mamme e alle famiglie. Anche per il 2026 sono in programma eventi e iniziative su tutto il territorio regionale, organizzati dai Consultori familiari, Punti nascita, Pediatri di famiglia, enti del Terzo Settore e Ambiti Socio-Sanitari. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari.