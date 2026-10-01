Scordovillo, Marcellinara contesta il percorso: «Comune escluso dalle decisioni»

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Il Consiglio Comunale di Marcellinara contesta il percorso su Scordovillo: “Il Comune è stato escluso dalle decisioni”

Il Sindaco Vittorio Scerbo: "Chi ha deciso per noi ci metta la faccia. Marcellinara non può essere destinataria di scelte assunte altrove”.

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Il Consiglio Comunale di Marcellinara, nell’ultima seduta, ha approvato un documento con il quale contesta formalmente il metodo seguito nell’ambito degli interventi connessi al programma per il superamento delle condizioni di degrado del campo Rom di Scordovillo, che prevede anche lavori di manutenzione straordinaria su alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) presenti nel territorio comunale.

Il Comune ha avuto formale conoscenza del proprio coinvolgimento soltanto nei giorni precedenti alla riunione del Comitato Tecnico ATERP del 7 settembre 2026, quando all’ordine del giorno figurava l’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria sugli alloggi ERP di Marcellinara. Prima di allora, l’Amministrazione comunale non era stata coinvolta in alcun confronto preventivo sulle scelte riguardanti il proprio territorio.

"È inaccettabile - ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo - che un Comune venga informato quando le decisioni sono già state assunte. Marcellinara non è stata minimamente coinvolta nella fase decisionale. Questo modo di procedere mortifica il principio dell’autonomia e della pari dignità istituzionale degli enti locali".

Il Consiglio, con il documento approvato, chiede ora a Regione, Prefettura e ATERP di chiarire chi abbia proposto l’inserimento di Marcellinara, in quale sede, attraverso quali atti e sulla base di quali criteri, oltre alla trasmissione dei verbali e di tutta la documentazione relativa al procedimento.

La posizione è netta: "La politica che ha deciso per Marcellinara deve metterci la faccia con i marcellinaresi. Chi ha assunto queste decisioni venga sul territorio a spiegarle alla comunità e se ne assuma la responsabilità politica e istituzionale. Su Marcellinara non si può decidere senza Marcellinara".

Il documento approvato dal Consiglio comunale richiama inoltre le criticità che da tempo interessano il patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente a Marcellinara: condizioni delle parti esterne e comuni degli immobili, manutenzione delle aree comuni, impianti idrici e fognari, illuminazione, necessità di definire con precisione le competenze manutentive tra ATERP, Comune e assegnatari. Il Consiglio chiede pertanto che qualsiasi intervento sulle singole unità immobiliari sia accompagnato da una verifica complessiva delle condizioni degli edifici, delle pertinenze e dei servizi essenziali.

Particolare attenzione viene posta anche alle esigenze abitative già presenti nella comunità locale. Il Comune ha infatti pubblicato il 22 dicembre 2025 il bando per la formazione della graduatoria generale permanente degli aspiranti all’assegnazione degli alloggi ERP disponibili sul territorio comunale. Per il Consiglio, la gestione di un’emergenza abitativa proveniente da un altro territorio non può tradursi nella mancata considerazione delle situazioni di disagio già rilevate a Marcellinara attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla normativa.

"Non stiamo contrapponendo persone che vivono condizioni di bisogno ad altre persone che vivono condizioni di bisogno – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo. La questione è un'altra: le politiche pubbliche devono essere trasparenti, sostenibili e rispettose delle comunità e delle istituzioni locali. Marcellinara farà la propria parte, come ha sempre fatto, ma pretende rispetto istituzionale. Nessuna ulteriore decisione che riguardi il nostro territorio può essere assunta senza che il Comune venga preventivamente informato, ascoltato e coinvolto".