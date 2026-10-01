Proteste studentesche in Francia: 625 fermati e 119 feriti nelle scuole superiori

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La Francia è scossa da una nuova ondata di proteste studentesche che nelle ultime ore ha coinvolto centinaia di istituti scolastici in numerose città. Gli scontri tra polizia e studenti delle scuole superiori hanno portato a 625 fermati e a 119 feriti tra studenti e membri del personale scolastico. Un bilancio pesante che testimonia la tensione crescente nel Paese.

Le ragioni della protesta

Alla base della mobilitazione c'è un malcontento diffuso per le condizioni del sistema educativo nazionale. Gli studenti denunciano orari scolastici troppo pesanti, la carenza di insegnanti e il problema delle classi sovraffollate, che rendono difficile garantire un'istruzione di qualità. A queste criticità si aggiungono altre problematiche strutturali che da tempo affliggono le scuole francesi.

Danni e devastazioni

Le manifestazioni, inizialmente pacifiche, sono degenerate in alcune città. Secondo le autorità, sono stati appiccati incendi che hanno danneggiato alcune facciate di edifici scolastici e cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme. Fermate dei mezzi pubblici sono state danneggiate, creando disagi alla circolazione. La situazione resta tesa e le forze dell'ordine sono mobilitate per riportare l'ordine.

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Un movimento in crescita

Quella in corso è solo l'ultima di una serie di proteste che da settimane vedono protagonisti gli studenti delle scuole superiori. Il movimento sembra destinato a espandersi, con nuove manifestazioni annunciate nelle prossime ore. Le richieste degli studenti non riguardano solo le condizioni materiali, ma anche la qualità dell'insegnamento e il futuro stesso della scuola pubblica.

Le reazioni

Il governo francese non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto, ma è probabile che nelle prossime ore arriveranno prese di posizione. I sindacati studenteschi chiedono un tavolo di confronto immediato con il ministero dell'Istruzione per affrontare le criticità evidenziate. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre il Paese si interroga sul futuro della propria scuola.