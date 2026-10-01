Soverato accende la Notte Bianca 2026 tra musica spettacoli e sapori
Notte Bianca Soverato 2026 con Miriana Trevisan Cosimo Papandrea e Piero Procopio
Sabato 3 ottobre dalle ore 19 una serata tra musica spettacoli artisti di strada sport e gastronomia
Soverato si prepara alla Notte Bianca 2026, in programma sabato 3 ottobre a partire dalle ore 19. Il vicesindaco Emanuele Amoruso ha annunciato l’appuntamento sulla propria pagina Facebook, anticipando una manifestazione che unirà intrattenimento, cultura e occasioni di incontro.
Intitolata La Notte Straordinaria Bianca, l’iniziativa propone un programma diversificato, con ospiti dello spettacolo, aree tematiche e attività capaci di richiamare interessi differenti.
Miriana Trevisan Cosimo Papandrea e Piero Procopio tra gli ospiti
La locandina annuncia la presenza di Miriana Trevisan, Cosimo Papandrea e Piero Procopio, tre nomi che accompagneranno la serata soveratese.
Musica e intrattenimento saranno quindi al centro dell’appuntamento, all’interno di un cartellone che comprende anche arte, cultura e spettacolo. Gli orari delle singole esibizioni e la loro collocazione non sono specificati nel materiale promozionale.
Aree dedicate a danza sport e artisti di strada
Il programma della Notte Bianca di Soverato prevede un’Area Danza, un’Area Sport e la presenza di artisti di strada. Sono inoltre annunciate le proposte Sport Experience, Danza Experience e Comic Soverato.
Questa articolazione permette di affiancare agli spettacoli altre forme di partecipazione, offrendo al pubblico la possibilità di orientare la serata secondo i propri interessi. La manifestazione mette così insieme esibizioni, movimento e intrattenimento in un unico appuntamento cittadino.
Street food e Beer Festival nel programma della serata
Spazio anche alla gastronomia, con un’Area Food, proposte di street food e un Beer Festival.
La componente gastronomica completa il programma e offre un’occasione per alternare gli spettacoli a una pausa dedicata ai sapori. L’accostamento tra cibo, musica e attività tematiche è uno degli elementi caratterizzanti dell’edizione 2026.
Un appuntamento per vivere Soverato anche in autunno
Una manifestazione a inizio ottobre può contribuire a mantenere viva la frequentazione della città oltre il periodo estivo, creando occasioni di socialità per residenti e visitatori.
La presenza di attività differenti può inoltre favorire il coinvolgimento di un pubblico ampio e offrire visibilità alle realtà che parteciperanno alla serata. Il valore dell’iniziativa risiede proprio nella possibilità di riunire spettacolo, cultura, sport e gastronomia in un’esperienza condivisa.
Quando si svolge la Notte Bianca di Soverato
La data da segnare in agenda è sabato 3 ottobre 2026, con inizio dalle ore 19.
Per conoscere le sedi delle attività, la successione degli spettacoli e le eventuali indicazioni sulla viabilità, sarà utile seguire gli aggiornamenti organizzativi in vista dell’evento.
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