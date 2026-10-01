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Catanzaro, auto in fiamme nella galleria Sansinato SS 280 riaperta dopo i soccorsi

Redazione
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Catanzaro, auto in fiamme nella galleria Sansinato SS 280 riaperta dopo i soccorsi
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Intervento dei Vigili del Fuoco in direzione Catanzaro nella mattinata del primo ottobre. Nessun ferito e circolazione completamente ripristinata alle 12 e 45

Un’auto ha preso fuoco nella galleria Sansinato, lungo la SS 280 in direzione Catanzaro, nella mattinata di oggi, 1 ottobre 2026. L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro è scattato alle 10:26.

Le squadre hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Durante le operazioni di soccorso, il tratto interessato è stato completamente chiuso al traffico.

L’intervento dei Vigili del Fuoco nella galleria Sansinato

I soccorritori hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio della vettura e alla successiva messa in sicurezza della zona. La chiusura al traffico ha consentito alle squadre di operare all’interno della galleria e di impedire il transito dei veicoli nel tratto interessato dalle fiamme.

Le informazioni disponibili non precisano le cause dell’incendio, che restano da chiarire.

Traffico ripristinato sulla SS 280

La circolazione è stata riaperta parzialmente dopo circa 30 minuti, secondo quanto riportato nel comunicato. Il ritorno alla normale viabilità è avvenuto alle 12:45, quando la SS 280 è stata completamente riaperta al traffico.

L’emergenza ha quindi comportato una fase di chiusura totale, seguita da una ripresa parziale del transito fino al completo ripristino della circolazione.

Sul posto anche Polizia Stradale e ANAS

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale ANAS, impegnati nella gestione della viabilità e negli adempimenti di competenza.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone e con la riapertura del tratto stradale interessato.


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